Речь идет о британцах, которых считают даже хуже россиян, пишет Daily Mail.

Почему британцы считаются плохими туристами?

Одна из претензий к туристам из Великобритании касается внешнего вида. Путешественник Ли Томпсон, побывавший в сотнях стран, говорит, что многие люди ведут себя неподобающе за пределами отеля.

Британцы могут прийти в ресторан без рубашки или заходить в храм в пляжной одежде. По его словам, это проявление неуважения к местным традициям и культуре.

Но довольно серьезной остается проблема злоупотребления алкоголем. Владелец магазина на Крите рассказал, что британская молодежь часто напивается и устраивает беспорядки, не проявляя уважения ни к местным жителям, ни к стране.



Британцы часто предпочитают пиво традиционным напиткам / Фото Pexels

Кроме того, у них есть плохая привычка лежать у бассейна еще до рассвета. На самом деле такая выходка выглядит как неуважение к другим гостям.

А еще многие британские туристы даже после отдыха в другой стране ищут английские пабы, традиционные завтраки, трансляции футбольных матчей и отдают предпочтение пиву и привычной для себя еде. Знакомство с местной кухней их мало интересует.

Эксперты говорят, что главной чертой хорошего туриста является уважение к культуре и традициям страны, которую он посещает. Готовность принимать местные правила и является признаком зрелого и ответственного путешественника.