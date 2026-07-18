Йдеться про британців, яких вважають навіть гірших за росіян, пише Daily Mail.

Чому британці вважаються поганими туристами?

Одна з претензій до туристів із Великої Британії стосується зовнішнього вигляду. Мандрівник Лі Томпсон, який побував у більш ніж сотні країн каже, що багато людей поводять себе погано за межами готелю.

Британці можуть прийти в ресторан без сорочки чи заходити в храм у пляжному одязі. За його словами – це прояв неповаги до місцевих традицій та культури.

Та доволі значущою залишається проблема зловживання алкоголем. Власник магазину на Криті розповів, що британська молодь часто напивається й влаштовує безлад, не проявляючи поваги ні до місцевих жителів, ні до країни.



Британці часто обирають пиво замість традиційних напоїв / Фото Pexels

Крім того, вони мають погану звичку займати лежати біля басейну ще до світанку. Насправді така хитрість виглядає неповагою до інших гостей.

А ще багато британських туристів навіть після відпочинку в іншій країні шукають англійські паби, традиційні сніданки, трансляції футбольних матчів та віддають перевагу пиву й звичній для себе їжі. Знайомство з місцевою кухнею їх мало цікавить.

Експерти кажуть, що головною рисою хорошого туриста є повага до культури й традицій країни, яку він відвідує. Готовність приймати місцеві правила і є ознакою дорослого й відповідального мандрівника.