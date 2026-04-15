Все смотрят на Нотр-Дам, но эти храмы Парижа впечатляют не меньше

Большинство людей в мире знают собор Нотр-Дам в Париже прежде всего из-за масштабного пожара 2019 года. В нашей статье мы рассказываем о других уникальных храмах столицы, которые стоит увидеть туристам.

Большинство людей в мире знают знаменитый собор Нотр-Дам в Париже прежде всего из-за масштабного пожара, который произошел вечером 15 апреля 2019 года и серьезно повредил один из самых известных архитектурных памятников Франции. Огонь вспыхнул во время реставрационных работ, однако из-за путаницы во время оповещения сигнализации его обнаружили с задержкой почти в полчаса.

Но это лишь одно из многих уникальных сакральных сооружений Парижа. Город хранит десятки храмов с многовековой историей, архитектурными шедеврами и интересными историями преобразований. В нашей статье рассказываем о других уникальных достопримечательностях, со ссылкой на Musee protestant.

Какие храмы Парижа стоит увидеть туристам?

Billettes

Когда-то это был кармелитский монастырь, основанный еще в 1290 году. Место связано со средневековой легендой о "чуде евхаристии". Во время революции здания использовали как склад соли, а с 1808 года их передали лютеранской общине. Первое богослужение состоялось в 1809 году.

Billettes / фото Википедии

Pentemont

Бывший женский монастырь 18 века. Во время революции его использовали как склад для зерна и сена. После Конкордата здание постепенно передали протестантам, но полноценно оно начало действовать только в 1846 году. До этого протестанты вынуждены были собираться в иностранных посольствах.

Oratoire du Louvre

Одна из важнейших протестантских церквей Парижа. Сначала это была католическая часовня, построенная в 17 веке. Здесь проходили похороны королевских и церковных деятелей. Во время революции здание разграбили и использовали для светских нужд. С 1811 года его передали реформатской общине. Сегодня это самый большой реформатский храм Парижа.

Oratoire du Louvre / фото Википедии

Marais / Sainte-Marie

Бывший монастырь визитанток, построен в 17 веке. После революции его разграбили, а часть зданий снесли. В 1803 году Наполеон передал часовню протестантам. Внутри сохранились исторические элементы, в частности следы революционной символики.

Redemption Temple

Бывшая таможня, построена в стиле архитектора Леду в начале 19 века. В 1843 году здание передали лютеранской общине, потому что старые храмы уже не вмещали всех верующих. Его посещали влиятельные лица эпохи, в частности аристократы и политики.

Redemption Temple / фото Mairie de Paris

