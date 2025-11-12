Оставайтесь с нами и читайте все подробности об этом интересном месте ниже от 24 Канала со ссылкой на Live Japane Perfect Guide.

Почему этот храм в Японии называют кошачьим?

Официально храм называется Готокудзи. По легенде, в начале 17 века Ии Наотака, второй лорд домена Оми-Хиконэ, попал в сильную грозу. Его спас кот из местного храма, который жестом пригласил мужчину укрыться внутри. В знак благодарности Наотака посвятил храм своему клану.

После его смерти святыню переименовали в Готокудзи в честь посмертного буддийского имени лорда. Впоследствии кота, спасшего Наотаку, начали почитать, как "Пригласителя Фортуны", а его образ стал известен во всем мире под названием манэки-нэко – кота, который приносит удачу. С тех пор храм Готокудзи украшают сотни фигурок счастливых котов, подаренных верующими в знак благодарности и веры в благополучие.

Что интересного увидеть на территории храма?

Внутри можно приобрести омикудзи – это японские предсказания, или фигурки котов разных размеров. Если предсказание окажется неудачным, его традиционно привязывают к дереву у входа, чтобы оставить несчастье позади. Посетители часто покупают фигурку кота, загадывают желание и оставляют ее в храме или забирают домой до исполнения мечты.

На территории также можно найти деревянные таблички эма, на которых люди пишут свои надежды и молитвы, надеясь, что они исполнятся. Главное украшение храма – это сотни белых манеки-неко, котов, приносящих удачу. Они стоят в уютном уголке, создавая впечатляющую композицию и замечательную фотолокацию.

Кошачий храм в Японии / фото Live Japane Perfect Guide

Кроме знаменитых котов, в храме есть небольшое кладбище, где, по легенде, похоронены члены клана Ии – семьи, что когда-то подарила храму процветание. Даже не понимая надписей, можно почувствовать спокойствие и уважение к истории этого места.

Отзывы об этом месте только положительные:

Очень интересный визит в кошачий храм! Я посетил это место со своей семьей, и нам очень понравилось! Архитектура, которая поражает своей красотой и местом, спокойная и вдохновляющая,

– пишет Флавио Аморим.

Адрес расположения: 2-24-7 Готокудзи, Сетагая-ку, Токио, 154-0021.

