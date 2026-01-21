Бывшую тюрьму превратили в люксовый отель: бронирование уже открыто

Представьте себе отель на месте бывшей тюрьмы – именно такой проект планируют открыть в Японии. Анонс отеля будет 25 июня, а бронирование номеров уже доступно для гостей.

Заинтересовала локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Daily Mail.

Где в Японии откроют отель на месте бывшей тюрьмы?

В городе Нара, префектура Нара, Япония, 25 июня 2026 года откроет свои двери уникальный роскошный отель HOSHINOYA Nara, созданный на базе бывшей тюрьмы Нара. Это первый подобный проект в стране, где историческое здание получило новую жизнь, сохранив аутентичность и историческую ценность.



HOSHINOYA Nara / фото Daily Mail

Отель предлагает 48 люксов, каждый из которых создан путем объединения 9 – 11 бывших одиночных камер. Номера разделены на зоны для сна, отдыха и трапез, а интерьеры сочетают столетний красный кирпич, стальные опоры и оригинальные клеточные блоки с современным дизайном и первоклассной мебелью. В бывшем крыле содержания откроют элегантную столовую с японско-французской кухней, сочетающей западные техники приготовления со вкусом японских традиций.

Рядом с отелем откроется Музей тюрьмы Нара (27 апреля 2026 года), посвященный истории здания и его культурному наследию. Это позволит дневным посетителям ознакомиться с архитектурой и историей, даже если они не останавливаются в отеле.

Бывшая тюрьма была введена в эксплуатацию в 1908 году как часть модернизации судебной системы Японии в период Мэйдзи (1868 – 1912). Архитектор Кейдзиро Ямасита спроектировал здание с центральной сторожевой башней и крыльями, расходящимися, по системе Хавиленда – такой план остался символом современной криминальной истории Японии.

Бронирование уже открыто, поэтому, если вы хотите получить возможность первыми посетить отель, переходите на официальный сайт отеля.

