Хорватия упростила въезд для Украинской: доказывать цель путешествия не нужно

Правительство Хорватии принял во внимание обновление рекомендательного списка Совета ЕС разрешил въезд украинском. Теперь туристы могут попасть на отдых без объяснения причины пересечения границы. Но есть определенные условия.

Для пересечения границы с Хорватией следует предоставить эпидемиологические документы. Если же их путешественник не имеет, то придется согласиться пройти 10-дневную самоизоляцию.

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Какие документы нужно иметь, чтобы попасть в Хорватию

При въезде должны предоставить 1 из 3 документов:

Отрицательный результат ПЦР-теста, что сделан не позднее 72 часов, или быстрый тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, который сделан не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

сертификат о вакцинации от Covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Johnson & Johnson) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не является старей 210 дней;

медицинскую справку о том, что человек выздоровил от COVID-19 не менее 11 дней назад.

Дети до 12 лет освобождаются от тестирования, если путешествуют с родителями / опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-тест, быстрый тест на антиген или подтверждения врача, лицо болела Covid-19.

Поскольку в Украине распространяется новый штамм коронавируса, при въезде надо будетТакже придется, которую можно сократить при условии повторного тестирования в Хорватии на 7 день пребывания в стране.