Хорватия смягчила условия въезда для иностранцев: что изменилось

Хорватия смягчила условия въезда в страну. Однако ПЦР-тест необходим, он должен быть сделан не более, чем за 72 часа до пересечения границы.

Ранее власть страны требовала, чтобы он был сделан в течение 48 часов. Также пропуском послужит сертификат о вакцинации.

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Теперь отрицательный ПЦР-тест будет принято во внимание, если он сделан не менее чем за 72 часа (вместо 48). Пропуском также будет служить подтверждение о вакцинации, – отметил дипломат.

Кроме того, с 28 мая Хорватия ослабила карантин. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.

По данным Worldometer , по состоянию на 3 июня 2021 года в Хорватии обнаружено 356 829 случаев заражения коронавирусом, из них 8 042 летальных.

Отметим, 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.