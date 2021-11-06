В Хорватии усилили ограничения из-за COVID: что изменилось

Хорватское правительство ужесточает карантинные ограничения в стране. Такое решение было принято на фоне ухудшающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, власти страны решили ограничить массовое собрание и расширить использование COVID-сертификатов. Новые правила вступят в силу с субботы, 6 ноября.

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В Хорватии усилили ограничения из-за COVID

Так, с 6 ноября, согласно новым правилам, запрещается собираться в помещениях для проведения мероприятий с участием более 50 человек.

Исключением станут публичные мероприятия, участники которого имеют сертификаты о вакцинации. При этом присутствующие обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Также сообщается, что все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.

По сравнению с прошлой неделей количество пациентов с COVID-19 в больницах Хорватии увеличилось на 15%.

Кроме того, с середины ноября COVID-сертификаты будут обязательными для сотрудников во всех государственных учреждениях, в частности школах. Ранее пропуски вводились только для сотрудников систем здравоохранения и социальной защиты.

COVID-19 в Хорватии: последние данные