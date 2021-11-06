Зокрема, влада країни вирішила обмежити масові збори та розширити використання COVID-сертифікатів. Нові правила набудуть чинності з суботи, 6 листопада.

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У Хорватії посилили обмеження через COVID

Так, з 6 листопада, згідно з новими правилами, забороняється збиратися у приміщеннях на проведення заходів за участю понад 50 осіб.

Винятком стануть публічні заходи, учасники якого мають сертифікати про вакцинацію. При цьому присутні зобов'язані дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Також повідомляється, що всі публічні заходи мають завершуватися не пізніше півночі.

Важливо! У порівнянні з минулим тижнем кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Хорватії збільшилась на 15%.

Крім того, з середини листопада, COVID-сертифікати будуть обов'язковими для співробітників у всіх державних установах, зокрема школах. Раніше перепустки вводилися лише для співробітників систем охорони здоров'я та соціального захисту. COVID-19 в Хорватії: останні дані