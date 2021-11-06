В частности, власти страны решили ограничить массовое собрание и расширить использование COVID-сертификатов. Новые правила вступят в силу с субботы, 6 ноября.
Читайте также Индонезия сократила срок карантина для иностранных туристов
В Хорватии усилили ограничения из-за COVID
Так, с 6 ноября, согласно новым правилам, запрещается собираться в помещениях для проведения мероприятий с участием более 50 человек.
Исключением станут публичные мероприятия, участники которого имеют сертификаты о вакцинации. При этом присутствующие обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Также сообщается, что все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.
Кроме того, с середины ноября COVID-сертификаты будут обязательными для сотрудников во всех государственных учреждениях, в частности школах. Ранее пропуски вводились только для сотрудников систем здравоохранения и социальной защиты.
COVID-19 в Хорватии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 5 ноября 2021 года в Хорватии выявлено 490 074 случая заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 9 400 летальных;
- В то же время 452 133 человека побороли болезнь.