Этот пешеходный маршрут охватывает целых 6 городов и простирается на 320 километров: где он проходит

В Японии полностью открыли новый кольцевой маршрут для пеших прогулок, который проходит через горы, деревни, водопады и побережье. Тропа идеально подойдет тем, кто хочет увидеть менее очевидную сторону страны во время активного путешествия.

О новом туристическом маршруте рассказало издание Euronews. Его общая протяженность составляет целых 320 километров, а по пути путешественники могут увидеть сразу несколько различных природных и исторических достопримечательностей.

Где проходит самая длинная кольцевая тропа Японии?

Длинная тропа Хитачинокуни проходит по северной части префектуры Ибараки и соединяет 6 городов и поселков: Китайбараки, Такахаги, Хитачи, Хитачи-Ота, Хитачи-Омия и Дайго. Маршрут начали создавать в 2019 году, а полностью открыли в сентябре. Добраться до него можно менее чем за 2 часа на поезде из Токио.

Тропа проходит через так называемые сатояма – это сельские ландшафты, где горы, поля, пруды и другие природные территории тесно связаны с жизнью местных общин. Маршрут не имеет значительных перепадов высот и расположен в местности, где не бывает сильных снегопадов, поэтому им можно пользоваться круглый год. Но туристам стоит учитывать крутые склоны, скалистые участки и небольшое количество мест для пополнения запасов.

Виды по пути: смотреть видео

Какие места можно увидеть по пути?

Тропу условно разделили на 5 районов, поэтому туристы могут выбирать отдельные участки маршрута.