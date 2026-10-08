Про новий туристичний маршрут розповіло видання Euronews. Його загальна протяжність становить аж 320 кілометрів, а дорогою мандрівники можуть побачити одразу кілька різних природних та історичних локацій.

Де проходить найдовша кільцева стежка Японії?

Довга стежка Hitachinokuni проходить північною частиною префектури Ібаракі та з'єднує 6 міст і селищ: Кітайбаракі, Такахагі, Хітачі, Хітачі Ота, Хітачі Омія та Дайго. Маршрут почали створювати у 2019 році, а повністю відкрили у вересні. Дістатися до нього можна менш ніж за 2 години поїздом із Токіо.

Стежка проходить через так звані сатояма – це сільські ландшафти, де гори, поля, ставки та інші природні території тісно пов'язані з життям місцевих громад. Маршрут не має значних висот і розташований у місцевості, де немає сильних снігопадів, тому ним можна користуватися протягом року. Але туристам варто враховувати круті схили, скелясті ділянки та невелику кількість місць для поповнення запасів.

Краєвиди на маршруті: дивитись відео

Які місця можна побачити дорогою?

Стежку умовно поділили на 5 районів, тож туристи можуть обирати окремі ділянки маршруту.

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