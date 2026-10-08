Про новий туристичний маршрут розповіло видання Euronews. Його загальна протяжність становить аж 320 кілометрів, а дорогою мандрівники можуть побачити одразу кілька різних природних та історичних локацій.
Де проходить найдовша кільцева стежка Японії?
Довга стежка Hitachinokuni проходить північною частиною префектури Ібаракі та з'єднує 6 міст і селищ: Кітайбаракі, Такахагі, Хітачі, Хітачі Ота, Хітачі Омія та Дайго. Маршрут почали створювати у 2019 році, а повністю відкрили у вересні. Дістатися до нього можна менш ніж за 2 години поїздом із Токіо.
Стежка проходить через так звані сатояма – це сільські ландшафти, де гори, поля, ставки та інші природні території тісно пов'язані з життям місцевих громад. Маршрут не має значних висот і розташований у місцевості, де немає сильних снігопадів, тому ним можна користуватися протягом року. Але туристам варто враховувати круті схили, скелясті ділянки та невелику кількість місць для поповнення запасів.
Краєвиди на маршруті: дивитись відео
Які місця можна побачити дорогою?
Стежку умовно поділили на 5 районів, тож туристи можуть обирати окремі ділянки маршруту.
- Центральний район вважається одним із найскладніших: тут багато крутих підйомів і спусків. Він проходить гірським хребтом Ямізо та відкриває краєвиди на водоспад Фукурода, вершини Окукудзі Натайяма і долину ущелини Рюдзінкьо.
- Північно-східна частина поєднує гори та узбережжя. Тут розташовані вершини Ейзомуро й Ханазоно Яма, пляжі Кохама та Сасакі, а також історичні об'єкти: давня Соляна дорога та канал Джиккоку, який використовували в період Едо.
- Південно-східний район відкрили у 2024 році. Він проходить через долину Хананукі, гору Цучідаке, водоспади та руїни замку Кітадаймон, а завершується біля річки Куджі.
- Південно-західна частина маршруту проходить через гори поблизу Хітачі Омія. Тут можна побачити різноманітну флору та фауну, а також територію колишнього району видобутку золота.
- У північно-західному районі розташована гора Ямізо. Серед місцевих пам'яток є святиня Ямізоміне. На вершині гори також є оглядовий майданчик у формі замку. Звідти відкривається панорама на Фукусіму та гори Тотігі.