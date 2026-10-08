О новом туристическом маршруте рассказало издание Euronews. Его общая протяженность составляет целых 320 километров, а по пути путешественники могут увидеть сразу несколько различных природных и исторических достопримечательностей.
Где проходит самая длинная кольцевая тропа Японии?
Длинная тропа Хитачинокуни проходит по северной части префектуры Ибараки и соединяет 6 городов и поселков: Китайбараки, Такахаги, Хитачи, Хитачи-Ота, Хитачи-Омия и Дайго. Маршрут начали создавать в 2019 году, а полностью открыли в сентябре. Добраться до него можно менее чем за 2 часа на поезде из Токио.
Тропа проходит через так называемые сатояма – это сельские ландшафты, где горы, поля, пруды и другие природные территории тесно связаны с жизнью местных общин. Маршрут не имеет значительных перепадов высот и расположен в местности, где не бывает сильных снегопадов, поэтому им можно пользоваться круглый год. Но туристам стоит учитывать крутые склоны, скалистые участки и небольшое количество мест для пополнения запасов.
Виды по пути: смотреть видео
Какие места можно увидеть по пути?
Тропу условно разделили на 5 районов, поэтому туристы могут выбирать отдельные участки маршрута.
- Центральный район считается одним из самых сложных: здесь много крутых подъемов и спусков. Он проходит по горному хребту Ямизо и открывает виды на водопад Фукурода, вершины Окукудзи Натайяма и долину ущелья Рюдзинкё.
- Северо-восточная часть сочетает в себе горы и побережье. Здесь расположены вершины Эйзомуро и Ханазоно-Яма, пляжи Кохама и Сасаки, а также исторические объекты: древняя Соляная дорога и канал Дзиккоку, который использовался в период Эдо.
- Юго-восточный район открыли в 2024 году. Он проходит через долину Ханануки, гору Цучидаке, водопады и руины замка Китадаймон, а заканчивается у реки Кудзи.
- Юго-западная часть маршрута проходит через горы вблизи Хитачи-Омия. Здесь можно увидеть разнообразную флору и фауну, а также территорию бывшего района добычи золота.
- В северо-западном районе расположена гора Ямизо. Среди местных достопримечательностей — святилище Ямизомине. На вершине горы также находится смотровая площадка в форме замка. Оттуда открывается панорама на Фукусиму и горы Тотиги.