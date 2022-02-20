В Херсонском аэропорту завершают реконструкцию полосы: как она выглядит

Реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Херсон" находится на завершающей стадии. В сети показали, как выглядит обновленный аэродром.

Реконструкция аэродрома проводится в рамках программы "Большая стройка".

Читайте также Один из самых масштабных за время Независимости: в Украине началось обновление подвижного состава УЗ

В Херсоне завершают реконструкцию полосы

В Херсонском аэропорту полностью выполнили работы по асфальтированию взлетно-посадочной полосы, соединили ее со стоянками для самолетов и нанесли разметку.

Так, длина полосы увеличилась с 2 500 до 2 600 метров, а ширина – с 42 до 60 метров.



Взлетно-посадочная полоса с высоты птичьего полета / Фото предоставлено аэропортом Херсон

На аэродроме положили два новых слоя асфальта, которые усилили покрытие. Так, аэропорт теперь сможет принимать популярные среднемагистральные самолеты Boeing 737 и Airbus A320 до 12 раз в день.

Также при необходимости на обновленную полосу сможет приземлиться даже тяжелый дальнемагистральный авиалайнер Boeing 767, однако не больше двух раз в день.



Реконструкция полосы / Фото предоставлено аэропортом Херсон

Сейчас на полосе монтируют светосигнальную систему, которая необходима для приема самолетов ночью и при плохих погодных условиях.



В Херсоне завершают реконструкцию полосы / Фото предоставлено аэропортом Херсон

Кроме того, аэропорт "Херсон" производит сертификацию обновленного аэродрома. Предприятие рассчитывает завершить ее и возобновить работу уже в период летней навигации – с 27 марта, когда происходит переход на летнее время.



Обновленная взлетно-посадочная полоса / Фото из фейсбука Геннадия Лагуты

Отметим, к реконструкции полосы приступили в сентябре 2021 года, и ожидали, что возобновят работу до конца года, однако работы несколько затянулись. При этом основную часть работ подрядчик "Автомагистраль-Юг" выполнил за 4 месяца.

Как выглядит полоса после реконструкции: смотрите видео

Подробнее о реконструкции аэропорта