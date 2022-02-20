Реконструкция аэродрома проводится в рамках программы "Большая стройка".
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В Херсоне завершают реконструкцию полосы
В Херсонском аэропорту полностью выполнили работы по асфальтированию взлетно-посадочной полосы, соединили ее со стоянками для самолетов и нанесли разметку.
Так, длина полосы увеличилась с 2 500 до 2 600 метров, а ширина – с 42 до 60 метров.
Взлетно-посадочная полоса с высоты птичьего полета / Фото предоставлено аэропортом Херсон
На аэродроме положили два новых слоя асфальта, которые усилили покрытие. Так, аэропорт теперь сможет принимать популярные среднемагистральные самолеты Boeing 737 и Airbus A320 до 12 раз в день.
Также при необходимости на обновленную полосу сможет приземлиться даже тяжелый дальнемагистральный авиалайнер Boeing 767, однако не больше двух раз в день.
Реконструкция полосы / Фото предоставлено аэропортом Херсон
Сейчас на полосе монтируют светосигнальную систему, которая необходима для приема самолетов ночью и при плохих погодных условиях.
В Херсоне завершают реконструкцию полосы / Фото предоставлено аэропортом Херсон
Кроме того, аэропорт "Херсон" производит сертификацию обновленного аэродрома. Предприятие рассчитывает завершить ее и возобновить работу уже в период летней навигации – с 27 марта, когда происходит переход на летнее время.
Обновленная взлетно-посадочная полоса / Фото из фейсбука Геннадия Лагуты
Отметим, к реконструкции полосы приступили в сентябре 2021 года, и ожидали, что возобновят работу до конца года, однако работы несколько затянулись. При этом основную часть работ подрядчик "Автомагистраль-Юг" выполнил за 4 месяца.
Как выглядит полоса после реконструкции: смотрите видео
Подробнее о реконструкции аэропорта
- В августе депутаты Херсонского облсовета разрешили реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Херсон".
- Аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов. Так что на реконструкцию полосы предусмотрели 320 миллионов гривен. Из областного бюджета было выделено 4,6 миллиона.
- Уложили новый слой асфальтобетона от 9 до 12 сантиметров по всей площади и на участке из бетонных плит. Это позволит принимать самолеты Boeing 737 – 800, 900 и Airbus 321 до 10 – 12 раз в день. Соответственно, увеличится пассажиропоток – до 500 тысяч в год.