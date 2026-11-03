743 тысячи ночевок за год: какой немецкий город раньше обходили стороной туристы, а теперь он бьет рекорды

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Речь идет о Хемнице – уютном городе в земле Саксония, где проживает около 247 тысяч человек. Долгое время он оставался в тени соседнего Дрездена, и путешественники часто обходили его стороной. Однако после того, как Хемниц вместе с итальянской Горицией получил статус Культурной столицы Европы 2025 года, все изменилось. Город установил рекорд: более 743 тысяч ночевок за год, что на четверть больше предыдущих показателей. Об этом рассказывает Винисиус Коста в издании Travel Off Path.

Как промышленные цеха и советское прошлое превратили в современные арт-пространства?

История Хемница полна интересных поворотов. Во времена ГДР город переименовали в Карл-Маркс-Штадт, превратив его в мощный заводской центр. Сам Карл Маркс здесь никогда не жил, но городу достались в наследство гигантский монумент в его честь и строгая застройка тех времен. Впрочем, Хемниц не превратился в серую и унылую локацию.

Хемниц, Германия / фото Canva

Старые фабрики, депо и цеха обрели вторую жизнь. Например, на бывшей гигантской текстильной фабрике Wirkbau сейчас работают творческие студии, кафе и рестораны. Культурный центр Weltecho открыли в здании бывшей Палаты техники ГДР – теперь там находятся арт-галерея, кинотеатр и клуб. А для поклонников электронной музыки создали Transit Club, который разместили прямо на территории старого железнодорожного вокзала между путями.

Что интересного посмотреть туристу?

В Хемнице нет единого старого центра, однако есть несколько очень атмосферных районов:

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Центр (Инненштадт): здесь находятся пешеходные улочки, Старая и Новая ратуши на Рыночной площади, красивый розовый дом Зигерта и старинная церковь Святого Иакова XIV века. Рядом можно увидеть 35-метровую Красную башню XII века, а также площадь Театерплац со зданием Оперы и художественным музеем.

Старая ратуша / фото Canva

Шлоссберг: уютный уголок с брусчаткой и деревянными домами вокруг старинного монастыря 1136 года. В здешнем пабе Kellerhaus, одном из старейших в городе, можно попробовать местное пиво Einsiedler.

уголок с брусчаткой и деревянными домами вокруг старинного монастыря 1136 года. В здешнем пабе Kellerhaus, одном из старейших в городе, можно попробовать местное пиво Einsiedler. Кассберг: район к западу от центра, известный удивительными домами в стиле модерн с красочными балконами и деталями. Под ним пролегает сеть старинных подземных погребов, где раньше хранили продукты и напитки.

район к западу от центра, известный удивительными домами в стиле модерн с красочными балконами и деталями. Под ним пролегает сеть старинных подземных погребов, где раньше хранили продукты и напитки. Замок Рабенштайн: небольшая средневековая крепость на окраине города, которую считают самым маленьким замком Саксонии. Внутри сохранились старинные комнаты, башня и экспозиция оружия.

Насколько безопасно и дешево ехать в Хемниц?

Поездка сюда обойдется значительно дешевле, чем в более крупные немецкие города. Билеты в большинство музеев и в замок Рабенштайн стоят от 8 до 11 долларов, а посещение пяти основных платных достопримечательностей обойдется в сумме около 42 долларов. Цены на еду, жилье и транспорт здесь довольно доступные.

Простой обед в недорогом заведении обойдется примерно в 17 долларов, а полноценный ужин из 3 блюд на двоих в среднем ресторане около 67 долларов. Полулитровый бокал местного разливного пива стоит примерно 4,50 доллара, а чашка капучино 4 доллара. Ночь в бюджетном отеле обойдется примерно в 90 долларов. Что касается транспорта, то разовый билет стоит 3,70 доллара, а проездной на целый день 7,40 доллара.

В целом Хемниц – спокойный и безопасный город. Для собственного комфорта достаточно соблюдать простые правила: внимательно следить за вещами возле центрального вокзала поздно вечером, останавливаться в центре или в районах Кассберг и Шлоссберг, а также просто обходить стороной политические митинги или демонстрации, которые иногда происходят в регионе.

Где находится Хемниц: смотреть на картах