743 тисячі ночівель за рік: яке німецьке місто туристи раніше оминали, а тепер воно б'є рекорди

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Йдеться про Хемніц – затишне місто в землі Саксонія, де живе близько 247 тисяч людей. Довгий час воно залишалося в тіні сусіднього Дрездена і мандрівники часто обминали його увагою. Проте після того, як Хемніц разом із італійською Горіцією отримав статус Культурної столиці Європи 2025 року, все змінилося. Місто встановило рекорд: понад 743 тисячі ночівель за рік, що на чверть більше за попередні показники. Про це розповідає Вінісіус Коста у виданні Travel Off Path.

Як промислові цехи та радянське минуле перетворили на сучасні арт-простори?

Історія Хемніца повна цікавих поворотів. За часів НДР місто перейменували на Карл-Маркс-Штадт, зробивши з нього потужний заводський центр. Сам Карл Маркс тут ніколи не жив, але місту дісталися у спадок велетенський монумент на його честь та сувора забудова тих часів. Втім Хемніц не перетворився на сіру та сумну локацію.

Хемніц, Німеччина / фото Canva

Старі фабрики, депо та цехи отримали друге життя. Наприклад, у колишній велетенській текстильній фабриці Wirkbau зараз працюють творчі студії, кав'ярні та ресторани. Культурний центр Weltecho відкрили у будинку колишньої Палати техніки НДР – тепер там є арт-галерея, кінотеатр та клуб. А для шанувальників електронної музики створили Transit Club, який розмістили прямо на території старої залізничної станції між коліями.

Що цікавого побачити туристу?

У Хемніці немає єдиного старого центру, проте є кілька дуже атмосферних районів:

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Центр (Інненштадт): тут розташовані пішохідні вулички, Стара та Нова ратуші на Ринковій площі, красивий рожевий будинок Зігерта та старовинна церква Святого Якова 14 століття. Поруч можна побачити 35-метрову Червону вежу 12 століття, а також площу Театерплац із будинком Опери та художнім музеєм.

Стара ратуша / фото Canva

Шлоссберг: затишний куточок із бруківкою та дерев'яними будинками довкола старовинного монастиря 1136 року. У тутешньому пабі Kellerhaus, одному з найстаріших у місті, можна спробувати місцеве пиво Einsiedler.

затишний куточок із бруківкою та дерев'яними будинками довкола старовинного монастиря 1136 року. У тутешньому пабі Kellerhaus, одному з найстаріших у місті, можна спробувати місцеве пиво Einsiedler. Кассберг: район на захід від центру, відомий дивовижними будинками у стилі модерн з барвистими балконами та деталями. Під ним пролягає мережа старовинних підвалів, де раніше зберігали продукти та напої.

район на захід від центру, відомий дивовижними будинками у стилі модерн з барвистими балконами та деталями. Під ним пролягає мережа старовинних підвалів, де раніше зберігали продукти та напої. Замок Рабенштайн: маленька середньовічна фортеця на околиці міста, яку вважають найменшим замком Саксонії. Всередині збереглися старовинні кімнати, вежа та експозиція зброї.

Наскільки безпечно та дешево їхати до Хемніца?

Подорож сюди обійдеться значно дешевше, ніж до більших німецьких міст. Квитки до більшості музеїв та замку Рабенштайн коштують у межах 8 – 11 доларів, а візит до 5 головних платних пам'яток разом коштуватиме близько 42 доларів. Ціни на їжу, житло та транспорт тут досить доступні.

Простий обід у недорогому закладі обійдеться приблизно у 17 доларів, а повноцінна вечеря з 3 страв на двох у середньому ресторані близько 67 доларів. Півлітровий келих місцевого розливного пива коштує орієнтовно 4,50 долара, а чашка капучино 4 долари. Ніч у бюджетному готелі коштуватиме близько 90 доларів. Що стосується транспорту, то разовий квиток коштує 3,70 долара, а проїзний на цілий день 7,40 долара.

Загалом Хемніц – спокійне та безпечне місто. Для власного комфорту достатньо дотримуватися простих правил: уважно стежити за речами біля центрального вокзалу пізно ввечері, зупинятися в центрі або в районах Кассберг і Шлоссберг, а також просто оминати політичні мітинги чи демонстрації, які іноді трапляються в регіоні.

Де розташований Хемніц: дивитись на картах