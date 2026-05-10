В Таиланде появляется новый туристический город: его еще не заполонили туристы

Таиланд у многих ассоциируется с красивой природой, в которой сочетаются современные мегаполисы и традиционные деревни. Также здесь доступна и вкусная уличная еда. Впрочем, при упоминании об этой стране на ум приходит Пхукет или Бангкок, однако совсем скоро здесь станет популярной еще одна локация.

Речь идет о городе Хатъяй, который активно поощряется к посещению туристами, пишет Travel Off Path. Местные власти и туристические компании стремятся привлечь внимание к этому региону, чтобы поддержать экономику и разгрузить популярные курорты.

Что особенно в городе Хатъяй?

Стоит начать с того, что Хатъай – крупнейший город южного Таиланда, который остается вне поля зрения массового туризма. Впрочем, он сочетает в себе местную атмосферу, но которая ощущается более аутентичной, чем в известных туристических локациях.

Город пережил серьезные наводнения осенью 2025 года, из-за чего потерял временно часть туристического потока. Сейчас он постепенно возвращается в списки туристических центров региона Сонгкхла.

Особенность Хатъяи в том, что здесь много рынков, уличной еды, торговых центре и храмов. А еще здесь удобное расположение, поэтому путешественники могут легко добраться до соседней страны Малайзии.

Что посмотреть в Хатъяи?

Туристам рекомендуют посетить несколько особенных мест:

Плавучий рынок Кхлонг Хе – здесь продавцы предлагают еду, десерты и морепродукты прямо с лодок;

Храм Ват Чуе Чанг – яркий китайский буддийский храм яркий китайский буддийский храм;

Рынок Ким Йонг – местный рынок с большим количеством продуктов, товаров и уличной еды, где можно почувствовать настоящий ритм города.



Спокойный городок в Таиланде

Хатъай не является классическим пляжным курортом, но рядом с ним расположены менее известные, но живописные побережья провинции Сонгкхла.

Это территории без массовых курортов и шумных клубов. Зато здесь спокойные пляжи, локальные рестораны с морепродуктами и более тихий отдых по сравнению с курортами Таиланда.



Путешествуя в Таиланд, стоит учесть сезон дождей. В стране от длится с мая по октябрь, а в провинции Сонгкхла может затянуться до конца ноября.

Какие ошибки совершают туристы в Таиланде?

Турист Андре Невелинг, который путешествует по Азии более 15 лет, перебрался жить в Таиланд и рассказал, о самых больших ошибках туристов, пишет Business Insider.

Бронируют большие групповые туры

По словам туриста, организаторы таких туров сосредоточены больше на деньгах, поэтому лучше спланировать путешествие самостоятельно. Достаточно скачать приложение Grab для транспорта.

Посещение страны в высокий сезон

Пхукет переполняется туристами с декабря по апрель, Ко Самуи до июля, а Бангкок – с ноября по февраль. Именно поэтому эти месяцы лучше обходить стороной.

Арендуют мотоциклы

Путешественник не рекомендует новичкам арендовать мотоцикл и самостоятельно ездить по улицам Бангкока. Прокат мотоциклов в Таиланде связан с мошенничеством. Многие мотоциклисты не имеют надлежащего страхования и оказываются при ДТП в больнице с большими больничными счетами.

