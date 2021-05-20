Темпы восстановления туризма прогнозируются быстрее, чем казалось сначала. Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнаво во время поездки в Мадрид.

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Открытие сухопутных границ будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран, над чем мы работаем. Думаю, что к летнему сезону мы сможем безопасно открыть сухопутные границы, так же как открыли воздушные, – заявила Турнаво.

Она добавила, что прогнозирует быстрее темпы восстановления туризма в стране, чем казалось сначала. По словам министра, уже сейчас в Грузию прибывает много путешественников из соседних стран, ЕС, стран Персидского залива, Израиля.

С 1 марта Грузия открылась для туристов, в частности из Украины, прибывающих самолетами. Требование двух тестов на коронавирус – осталось.

По данным Worldometer, по состоянию на 20 мая 2021 года в Грузии обнаружено 334 705 случаев заражения коронавирусом, из них 4 540 летальных.

Отметим, 17 мая власти Грузии приняли решение об отсрочке начала ежедневного комендантского часа в крупных городах страны. Также ослабила некоторые ограничения.