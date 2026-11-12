Не Париж и не Стамбул: почему туристам следует открыть для себя Грузию в ноябре

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Грузия – одно из направлений, куда украинцы могут отправиться без визы и значительных затрат. В ноябре здесь можно открыть для себя осенний Тбилиси, прогуляться по набережной Батуми, побывать на винодельнях Кахетии и попробовать блюда, ради которых туристы возвращаются в эту страну снова и снова. 24 Канал расскажет, чем привлекает Грузия в конце осени и какие места стоит добавить в маршрут.

Куда поехать в Грузии в ноябре?

Знакомство с Грузией стоит начать с ее столицы – Тбилиси. Это город, где старинные балконы соседствуют с современными зданиями, а узкие улочки ведут к уютным винным барам. В ноябре здесь уже прохладно, но это не мешает знакомиться с местными достопримечательностями. Среди мест, которые обязательно стоит посетить, – крепость Нарикала, исторический квартал Абанотубани, площадь Свободы и Мост Мира. Особенно приятно просто бродить по старым кварталам, рассматривать резные деревянные балконы и заходить в небольшие заведения на чашку кофе или бокал грузинского вина.

Отдельного внимания заслуживают серные бани. Они расположены в историческом районе города и давно стали одной из его визитных карточек. После прогулок по осенним улицам это отличная возможность согреться и отдохнуть.

Мост Мира в Тбилиси / Фото Depositphotos

Совершенно другую Грузию можно увидеть в Батуми – популярном курорте на побережье Черного моря. Летом сюда приезжают за пляжным отдыхом, однако в ноябре город открывается с другой стороны. Купаться в море в этот период уже не получится, но можно много гулять вдоль побережья. Туристам стоит прогуляться по длинному Приморскому бульвару, увидеть знаменитую движущуюся скульптуру Али и Нино, посетить площадь Европы и исследовать старые кварталы с домами в европейском стиле.

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Осень в Батуми / Фото Depositphotos

Вино – это настоящая визитная карточка Грузии. Туристам стоит выделить один день на поездку в Кахетию – главный винодельческий регион страны. Один из самых известных городков Кахетии – Сигнаги. Его часто называют городом любви из-за старинной архитектуры, мощеных улочек и панорам на Алазанскую долину. Отсюда также удобно отправляться на экскурсии по винодельням.

В ноябре сезон сбора винограда уже заканчивается, однако это не означает, что винные путешествия теряют смысл. Наоборот, можно посетить винные погреба, узнать больше о производстве напитков и попробовать местные сорта, в частности саперави и ркацители.

Виноградник в Кахетии / Фото Depositphotos

Еще одна причина посетить Грузию – местная кухня. Она сытная, разнообразная и основана на сочетании свежих продуктов, зелени, специй, сыра, мяса и грецких орехов. Помимо хинкали и хачапури, туристам стоит попробовать:

пхали – закуску из измельченных овощей, зелени и грецких орехов,

лобио – блюдо из фасоли со специями;

а на десерт заказать чурчхелу – сладость из орехов, нанизанных на нитку и покрытых загущенным виноградным соком.

Осенний пейзаж в Грузии / Фото Depositphotos

Почему стоит посетить Грузию именно в ноябре?

Еще одно из преимуществ Грузии – возможность организовать путешествие с разным бюджетом. Здесь есть как недорогие семейные отели и небольшие гостевые дома, так и современные гостиничные комплексы. Выбор заведений общественного питания также большой: можно пообедать в простом кафе или устроить ужин в ресторане с традиционной кухней.

В ноябре спрос на отдых у моря снижается, поэтому в Батуми можно найти выгодные предложения по апартаментам и отелям.

Грузия в ноябре – это возможность увидеть страну без летнего туристического ажиотажа, познакомиться с ее гастрономическими традициями и посвятить несколько дней неспешным прогулкам. А главное – Грузия позволяет сменить привычную осеннюю атмосферу на путешествие с новыми вкусами, интересными знакомствами и гостеприимством, которым так славится эта страна. И для этого совсем не обязательно ждать следующего лета.