Греция закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси

Греция запретила самолетам белорусских авиакомпаний пролетать над воздушным пространством страны и приземляться в местных аэропортах. Соответствующее ограничение будет действовать минимум до 5 июля.

Самолеты греческих авиакомпаний также должны избегать полетов над территорией Беларуси. В то же время директива предусматривает некоторые исключения.

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Управление гражданской авиации объявляет пассажирам авиационную директиву, согласно которой предусматривается запрет на полеты украинских авиакомпаний над воздушным пространством Греции и посадку в аэропортах Греции,

– говорится в сообщении.

Запрет не действует в таких случаях:

при необходимости вынужденной посадки или вынужденного транзита;

если посадка, взлет или транзит необходимы в гуманитарных целях.

Запрет полетов над Беларусью: главное