Літаки грецьких авіакомпаній також мають уникати польотів над територією Білорусі. Водночас директива передбачає деякі винятки.

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Управління цивільної авіації оголошує пасажирам авіаційну директиву, згідно з якою передбачається заборона на польоти білоруських авіакомпаній над повітряним простором Греції і посадку в аеропортах Греції,

– мовиться у повідомленні.

Заборона не є чинною у таких випадках:

при необхідності вимушеної посадки або вимушеного транзиту;

якщо посадка, зліт або транзит необхідні в гуманітарних цілях.

Заборона польотів над Білоруссю: головне