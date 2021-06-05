Літаки грецьких авіакомпаній також мають уникати польотів над територією Білорусі. Водночас директива передбачає деякі винятки.
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Управління цивільної авіації оголошує пасажирам авіаційну директиву, згідно з якою передбачається заборона на польоти білоруських авіакомпаній над повітряним простором Греції і посадку в аеропортах Греції,
– мовиться у повідомленні.
Заборона не є чинною у таких випадках:
- при необхідності вимушеної посадки або вимушеного транзиту;
- якщо посадка, зліт або транзит необхідні в гуманітарних цілях.
Заборона польотів над Білоруссю: головне
- В аеропорту Мінська 23 травня екстрено посадили літак Ryanair. Він виконував рейс Афіни – Вільнюс. На борту був білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх затримали.
- Такий вчинок білоруської сторони обурив світ. Євросоюз вже 4 червня заборонив білоруським авіакомпаніям літати у повітряному просторі своїх країн. Окрім того, літаки ЄС не мають права літати над Білоруссю.