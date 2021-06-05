Самолеты греческих авиакомпаний также должны избегать полетов над территорией Беларуси. В то же время директива предусматривает некоторые исключения.
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Управление гражданской авиации объявляет пассажирам авиационную директиву, согласно которой предусматривается запрет на полеты украинских авиакомпаний над воздушным пространством Греции и посадку в аэропортах Греции,
– говорится в сообщении.
Запрет не действует в таких случаях:
- при необходимости вынужденной посадки или вынужденного транзита;
- если посадка, взлет или транзит необходимы в гуманитарных целях.
Запрет полетов над Беларусью: главное
- В аэропорту Минска 23 мая экстренно посадили самолет Ryanair. Он выполнял рейс Афины – Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали.
- Такой поступок белорусской стороны возмутил мир. Евросоюз уже 4 июня запретил белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве своих стран. Кроме того, самолеты ЕС не имеют права летать над Беларусью.