Греция отреагировала на рекомендации ЕС насчет путешествий: что изменится для туристов

С 7 февраля иностранцам, которые будут въезжать в Грецию, больше не придется сдавать ПЦР-тест для подтверждения отрицательного результата.

Об этом сообщил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис. Он добавил, что по рекомендациям Еврокомиссии Греция может продлить срок действия цифрового сертификата ЕС COVID-19 на один год – до 30 июня 2023 года.

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Греция упрощает условия въезда

Ранее власти Греции решили продлить действующие ограничения на въезд из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Однако сейчас правительство пересмотрело эти правила. Следовательно, въезд в страну для туристов, имеющих европейский сертификат вакцинации, будет осуществляться без сопутствующих требований. В первую очередь, эти лица освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования.

Также власти Греции отмечают, что они готовы поддержать инициативу ЕС и ограничить въезд в страну невакцинированным гражданам из третьих стран. Кроме того, согласно актуальным правилам, с 10 января лица с COVID-сертификатами могут въезжать в ЕС только в том случае, если со времени полной вакцинации прошло не более 9 месяцев. В противном случае она признана недействительной.

В настоящее время Еврокомиссия предлагает продлить срок действия цифрового сертификата ЕС COVID-19 до одного года.

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