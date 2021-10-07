Греция, Испания и не только: названо 5 самых популярных стран Европы для путешествий в 2021

COVID-19 не помешал туристам, которые хотели отправиться на отдых. Массовая вакцинация позволила открыться многим европейским государствам этим летом.

После годовой паузы некоторые морские направления имели большой спрос. Европейский совет путешествий (ETC) решил провести опрос среди 4 тысяч респондентов, чтобы выбрать самые популярные направления.

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5 самых популярных стран для путешествий в 2021

Согласно результатам опроса, 53% отдали свои голоса за отдых на побережье Средиземного моря.

Кроме того, опрос показывает, что места на открытом воздухе и туризм в свободное время является самым нужным видом туризма за этот период, причем 38% респондентов заявили, что планируют путешествовать, чтобы позагорать и отдохнуть на пляже.

Греция

Летом 2021 страна приняла более 6 миллионов туристов и достигла показателей 12 миллиардов евро доходов от туризма.

По словам министра туризма Греции Хариса Теокариса, Греция была самым популярным направлением даже среди французов (450 000 прибывших), которые обычно отдыхают внутри страны.

Испания

Примерно 8,1% респондентов планируют или уже посетили Испанию этим летом, что на 29% меньше, чем в прошлом опросе.

Однако официальные данные властей Испании показывают, что страна приняла около 5 миллионов международных пассажиров только в августе, что на 172% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общем, в июле 2021 года туристический сектор Испании увеличился на 78% по сравнению с предыдущим годом, составив 4,4 миллиона гостей.

Италия

Около 8,9% всех респондентов опроса сказали, что планировали посетить Италию в течение этого времени. С апреля по июль Италия зафиксировала 567-процентное увеличение бронирования авиабилетов и 1091% бронирования отелей.

Большинство туристов прибыли из Западной Европы – Германия, Франция, Бельгия, Дания, Австрия, Испания и Англия.

Эти результаты, хотя и положительные, остаются далекими от показателей 2019 года. Сравнивая бронирование авиабилетов в Италию в августе 2021 по сравнению с августом 2019 года, мы обнаружили снижение на 46%,

– объясняют в сообщении.

Со всем тем, летом 2021 года в Италии резко вырос внутренний туризм: 23 миллиона итальянцев выбрали свою страну для отдыха.

Франция

Несмотря на то, что лишь 8% сказали, что Франция является их главным пунктом назначения, страна остается самой посещаемой страной в мире.

В 2020 году государство приняло 35 миллионов туристов, цель на 2021 год – 50 миллионов путешественников, поскольку внедрена вакцинация и смягченные ограничения на въезд.

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Ежегодно путешественники со всего мира посещают Францию, однако самая популярная она среди бельгийцев, немцев, голландцев, британцев и американцев.

Хорватия

По словам директора хорватского национального туристического совета (HTZ), в Хорватии было зарегистрировано 2,6 миллиона прибывших и более 11,7 миллиона ночевок, что на 53% больше, чем в прошлом году.

Более того, интерес британских путешественников вырос на 8%.

В июне только за выходные Хорватия приняла около 290 тысяч посетителей, что на 40% больше, чем в 2020 году.

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Популярный туроператор Join UP! провел исследование, и обнародовал результаты:

Турция – 157,3 тысячи;

– 157,3 тысячи; Египет – 97,6 тысячи;

– 97,6 тысячи; Черногория – 37,2 тысячи;

– 37,2 тысячи; Греция – 29,8 тысячи;

– 29,8 тысячи; Албания – 8,9 тысячи.

Лидеры среди туристов остаются почти неизменными. Дело в том, что в большинстве из этих стран действовали упрощенные условия въезда.