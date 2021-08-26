"Торговая точка" на высоте 2 061 метра: на Говерле продают воду за 100 гривен

На самой высокой точке Украины, горе Говерле, появился настоящий "базар". Здесь туристам предлагают широкий ассортимент напитков.

Один из путешественников опубликовал соответствующее фото. Пользователи сети заявляют, что пол литра негазированной воды стоит 100 гривен.

Читайте также Украинские термалы: где искупаться, чтобы оздоровиться

Нет, это не центральный рынок, это гора Говерла!

– подписал фото Виктор Кулик.

В комментариях люди возмущаются относительно появления торговой точки на самой высокой вершине Украинских Карпат. Они отмечают, что не стоит превращать Говерлу на "помийку и базар".

Не менее интересным является то, как торговцам удалось доставить весь свой товар на вершину.



На Говерле появилась торговая точка с водой за 100 гривен / Фото Виктора Кулика

Отметим, ранее на Говерле туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. Как оказалось, дети, спрятавшие эту бутылку, жили в секретном военном городке на окраине Делятина – Ивано-Франковск-16.