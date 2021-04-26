Об этом в интервью рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. По ее словам, среди туристов в зоне отчуждения – 90% иностранцы.

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90% туристов в Зоне – это иностранцы. Но если мы говорим о количестве, то это не так и много. Кроме того, целевой аудиторией туров в Чернобыль была молодежь, люди, что играли в компьютерные игры вроде "Сталкера" и которых привлекала постапокалиптическая реальность и т.д., – говорит Олеськив.

Она заявила, что после выхода сериала "Чернобыль" производства HBO появился шанс привлечь больше туристов, которые интересуются собственно историей. Например, тех, кого интересует история "холодной войны", влечет история о радиолокационной дуге, о тех непростых временах.

О Чернобыле снова широко заговорили, и сегодня это шанс переосмысления. Мы понимаем, что история, показанная в кино, не является правдивой на 100%, но в художественном свете все представлено с правильными выводами, – добавила председатель Гостуризма.

В частности, по ее словам, насколько СССР скрывал трагедию, последствия, использование людей как биологических роботов, – особенно привлеченных при ликвидации солдат, количество которых до сих пор остается неизвестно.

Отметим, как сказал полковник внутренней службы в отставке Михаил Святненко в эксклюзивном интервью 24 каналу, советская власть блокировала телефонную связь, чтобы те, кто видел и понимал истинные масштабы взрыва на ЧАЭС, не смогли рассказать об этом другим.