В документе указано, что права были отозваны на основании заявления авиакомпании. Узнайте, от каких рейсов отказался SkyUp.
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Лоукостер больше не будет осуществлять полеты из Киева в:
- Попрад
- Нюрнберг
- Ганновер
- Афины
- Стокгольм
- Варшаву
- Мемминген
- Амман
- Дюссельдорф
- Штутгарт
- Кельн
- Любляну
- Копенгаген
- Братиславу
- Брно
- Остравы
- Гданьск
Из Львова SkyUp не будут летать в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердама и Прагу.
Кроме того, авиакомпания отказалась от прав на полеты из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам. Из Запорожья – Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прага. Из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.
Также на основании обращения лоукостера – Госавиаслужба другим приказом №719 уменьшила возможную частоту полетов на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку.
Авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на неперспективные маршруты. В результате – это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на более популярные направления.
Отметим, 80 украинских туристов застряли в Непале. Они не могут вернуться домой из-за прекращения регулярного авиасообщения.