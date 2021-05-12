В документе указано, что права были отозваны на основании заявления авиакомпании. Узнайте, от каких рейсов отказался SkyUp.

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Лоукостер больше не будет осуществлять полеты из Киева в:

  • Попрад
  • Нюрнберг
  • Ганновер
  • Афины
  • Стокгольм
  • Варшаву
  • Мемминген
  • Амман
  • Дюссельдорф
  • Штутгарт
  • Кельн
  • Любляну
  • Копенгаген
  • Братиславу
  • Брно
  • Остравы
  • Гданьск

Из Львова SkyUp не будут летать в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердама и Прагу.

Кроме того, авиакомпания отказалась от прав на полеты из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам. Из Запорожья –  Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прага. Из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

Также на основании обращения лоукостера – Госавиаслужба другим приказом №719 уменьшила возможную частоту полетов на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку.

Авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на неперспективные маршруты. В результате – это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на более популярные направления.

Отметим, 80 украинских туристов застряли в Непале. Они не могут вернуться домой из-за прекращения регулярного авиасообщения.