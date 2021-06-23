Городок во Франции покорил сеть сказочной атмосферой: фото вдохновляют

Городок Кольмар - одно из старейших во Франции. Это очень живописная локация со старинными средневековыми кварталами. Благодаря большому количеству исторических зданий, построенных в самых разнообразных стилях, это настоящий музей под открытым небом.

Кольмар попеременно принадлежал Франции и Германии, и несмотря на "французскую" прописку здесь преобладает немецкое население. Это прослеживается, в частности, в архитектуре Старого города.

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Старый город и площадь де-ла-Катедраль

Старый город в Кольмаре, как ожившая сказка. Захватывающий лабиринт улочек, вымощенный брусчаткой и украшенный цветами вдоль домов.

Эта хорошо сохранившаяся историческая территория расположена между улицами Рю де Тет, Рю де Клефс и Ларсенд у Место де ла Катедраль.

Koïfhus (Старый таможенный дом)

Старый таможенный дом (Koïfhus) построили в 15 веке. Он был экономическим и политическим центром Кольмара. Восточная сторона здания выходит на фонтан Варфолди. На нем возвеличили императорского генерала Лазару фон Швенди.

Квартал де ла Крутенау (маленькая Венеция)

Этот квартал известен как "Маленькая Венеция", поскольку дома построены прямо на краю канала реки Лауч, а небольшие лодки с радостью катают пассажиров по водоему.

Прогулка по Scenic Quartier des Tanneurs

Это следующий от старой таможни квартал с отреставрированными домами XVII – XVIII веков. В переводе он звучит как "Кузнечный квартал кожевников". Здесь создавали кожаные и меховые изделия.

Протестантская церковь Eglise Saint Matthieu

Сначала эта церковь была протестантским храмом, потом ее превратили в больницу, и только недавно вернули в богослужений. В середине здания замечательная акустика, поэтому каждое лето здесь проходит Международный фестиваль музыки имени Кольмара.

Район рыбаков Quai de la Poissonnerie

Эта идиллическая четверть замечательных деревянных домов находится между кварталом где Таннеус и кварталом где Крутенау. Район вокруг Quai de la Poissonnerie – это старый район рыбалки, где рыбаки когда-то жили столетия назад. Это была одна из самых престижных профессий и влиятельного бизнеса.

Ancien Corps de Garde (бывший гвардейский дом)

Дом построили на месте часовни Сен-Жака в 1575 году. В нем располагалось окно оре, где ранее были объявляли решения городского совета. А еще здесь очень изысканная лоджия, которая является жемчужиной архитектуры ренессанса в районе Верхнего Рейна.

Церковь Святого Мартина

В Европе на удивление много религиозных сооружений, каждое – уникальная жемчужина в партерные этой средневековой застройки. Церковь Святого Мартина построена в готическом стиле где-то в середине XIII века.