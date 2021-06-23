Кольмар поперемінно належав Франції та Німеччині, та попри "французьку" прописку тут переважає німецьке населення. Це простежується, зокрема, в архітектурі Старого міста.

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Старе місто та площа де-ла-Катедраль

Старе місто у Кольмарі, мов оживша казка. Захопливий лабіринт вуличок, вимощених бруківкою вздовж уквітчаних будинків.

Ця добре збережена історична територія розташована між вулицями Рю де Тет, Рю де Клефс та Ларсенд біля Місце де ла Катедраль.

Koïfhus (Старий митний будинок)

Старий митний будинок (Koïfhus) збудували у 15 столітті. Він був економічним та політичним центром Кольмара. Східна сторона будівлі виходить на фонтан Варфолді. На ньому возвеличили імператорського генерала Лазару фон Швенді.

Квартал де ла Крутенау (маленька Венеція)

Цей квартал відомий як "Маленька Венеція", оскільки будинки побудовані просто на краю каналу річки Лауч, а невеликі човни радо катають пасажирів по водоймі.

Прогулянка по Scenic Quartier des Tanneurs

Це наступний від старої митниці квартал з відреставрованими будинками XVII – XVIII століть. В перекладі він звучить як "Ковальський квартал кожевників". Тут створювали шкіряні та хутряні вироби.

Протестантська церква Eglise Saint Matthieu

Спершу ця церква була протестантським храмом, потім її перетворили на лікарню, і лише нещодавно повернули до богослужінь. В середині будівлі чудова акустика, тому щоліта тут проходить Міжнародний фестиваль музики імені Кольмара.

Район рибалок Quai de la Poissonnerie

Ця ідилічна чверть чудових дерев'яних будинків знаходиться між кварталом де Таннеус і кварталом де Крутенау. Район навколо Quai de la Poissonnerie – це старий район рибалки, де рибалки колись жили століття тому. Це була одна з найпрестижніших професій та найвпливовішого бізнесу.

Ancien Corps de Garde (колишній гвардійський будинок)

Будинок побудували на місці каплиці Сен-Жака у 1575 році. Він має вікно орє, де раніше були оголошені рішення міської ради. А ще тут дуже вишукана лоджія, яка є перлиною архітектури ренесансу в районі Верхнього Рейну.

Церква Святого Мартіна

В Європі напрочуд багато релігійних споруд, кожна – унікальна перлина у партерні цієї середньовічної забудови. Церква Святого Мартіна побудована у готичному стилі десь в середині XIII століття.