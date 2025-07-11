Их часто недооценивают: топ-3 непопулярные локации в Украине, которые поразят каждого путешественника

Уикенд в крупных городах или популярных туристических локациях - привычное дело, особенно летом. Поездки в менее известные, но не менее красивые городки сейчас популярны в основном среди тревел-блогеров.

Известные путешествующие блогеры Макс Узол и Оля Манько снимают видео о путешествиях по Украине уже 5 лет. В интервью 24 Каналу они назвали места, которые их поразили больше всего.

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Непопулярные локации для путешествия по Украине

Дрогобыч



Дрогобыч на Львовщине / Фото Дрогобычского городского совета

В Украине есть много небольших, не слишком популярных, но очень красивых городков. Первым путешественники называют Дрогобыч с его солеварней, которая работает по технологии 13 века. "Там до сих пор в больших чанах вываривают соль, и это необычайное зрелище", – говорит Макс Узол.

Дрогобыч является важным культурным центром Львовщины – здесь действуют многочисленные музеи, в частности комплекс с величественной архитектурой "Дрогобыччина", театры, филармония и тому подобное. А древний памятник галицкой архитектуры – церковь Святого Юра – входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Опошня



Гончарный поселок / Фото Andy Travel Club

Поселок Опошня на Полтавщине является главным центром современного гончарства в Украине.

Опошня имеет прекрасные музеи под открытым небом с удивительными скульптурами, которых я раньше никогда не видел,

– поделился блогер.

В конце 19 – начале 20 века в поселке работало около тысячи гончаров. Продукцию экспортировали почти на все континенты мира.

Кременец



Городок Кременец / Фото 34travel

Этот небольшой городок на Тернопольщине блогеры назвали одним из самых красивых в Украине. Он расположен у подножия одноименных гор, поэтому природа там невероятная. А еще особого шарма городку придает старинный центр и роскошная архитектура.

Самым известным объектом Кременецких гор является Замковая гора, где сохранились руины фортификационного сооружения 12 века. Оттуда как раз открывается вид на весь город.