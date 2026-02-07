Не дайте себя обмануть: топ 10 городов мира, где туристов обворовывают чаще всего
- Париж возглавил рейтинг городов, где туристы чаще всего становятся жертвами карманников, с 16,5 процентов отзывов о кражах за последний год.
- Рим и Барселона заняли второе и третье места в рейтинге, с показателями 10,7 процента и 5,3 процента соответственно, а Лондон неожиданно не попал в топ 10.
Путешествуя, стоит быть бдительными относительно своих денег и документов, ведь в некоторых городах мира риск стать жертвой преступников значительно выше. Именно поэтому мы подготовили подборку городов, где вероятность попасть "под руку" карманников особенно высока.
Париж, известный как город любви и одно из самых популярных туристических направлений в мире, получил далеко не романтический титул. Французская столица возглавила рейтинг городов, где туристы чаще всего становятся жертвами карманников, рассказывает Daily Mail.
В каких городах чаще всего происходит преступность?
Согласно новому исследованию компании Radical Storage, на Париж приходится 16,5 процентов всех отзывов, в которых упоминаются кражи, мошенничество и ограбления за последний год. Для анализа было изучено более 13 тысяч отзывов в Google, где искали ключевые слова, вроде "карманная кража", "ограбление" и "мошенничество".
Самыми опасными оказались районы, особенно популярные среди туристов, в частности Эйфелева башня и Монмартр. Именно там чаще всего фиксируют мелкие кражи и классические туристические аферы.
Среди распространенных схем, так называемый "браслет дружбы", когда незнакомец завязывает украшение на запястье, а потом настойчиво требует оплату. Также туристов нередко обманывают через фейковые благотворительные сборы или петиции от несуществующих организаций.
Туристы на платформе Quora также отмечают, что чаще всего мелкие кражи случаются в больших толпах, поэтому именно в такие моменты стоит быть максимально внимательными. Лучшее, что можно сделать для собственной безопасности – это хранить деньги, документы и банковские карты в внутренних карманах одежды.
Вторую строчку рейтинга занял Рим с показателем 10,7 процента, что частично объясняется резким ростом карманных краж – на 68 процентов в период с 2019 по 2024 год. Третье место досталось Барселоне (5,3 процента).
В первую десятку также вошли Бангкок, Орландо, Стамбул, Нью-Йорк, Милан, Лас-Вегас и Дели. При этом Лондон, который часто фигурирует в новостях из-за преступности, неожиданно не попал в топ 10.
Где не стоит путешествовать и почему?
Мы уже подробно рассказывали, куда не стоит путешествовать за границу. Например, Копенгаген поражает красотой и атмосферой, однако цены здесь очень высокие. За одно путешествие Копенгаген легко осмотреть полностью, а новых открытий во время повторного визита может не найтись.
Или же, какие направления лучше обойти в 2026 году. Одним из них являются Канары, которые давно стали излюбленным местом туристов благодаря мягкому климату. Но в прошлом году архипелаг посетили почти 18 миллионов туристов, что привело к масштабным протестам местного населения.
