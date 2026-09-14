В список таких направлений вошли популярные европейские города, а также страны Азии и США. Однако, как отмечает эксперт по этикету Джо Хейс, важно понимать, что во многих случаях причиной могут быть не неприязнь или желание обидеть туриста, а культурные различия, пишет Daily Mail.

Где туристы могут столкнуться с грубым обращением?

Париж

Париж называют одним из городов, где туристы могут столкнуться с не слишком радушным отношением. Особенно это касается тех, кто не говорит по-французски. Многие парижане хорошо знают английский, однако не всегда хотят на нем общаться с иностранцами.

Из-за этого туристы могут воспринимать их реакцию как раздраженную. Но такую характеристику не стоит распространять на всю Францию. В других регионах страны опыт путешественников может быть совсем другим.

Италия

Некоторых туристов в Италии удивляет поведение людей в очередях. Один из путешественников рассказал на Reddit, что неоднократно замечал, что люди, пришедшие позже, становились впереди него, если видели более удобное место. Подобная ситуация, по его словам, произошла во время ожидания карнавального аттракциона. При этом итальянцы, которые были с ним, не считали такое поведение чем-то необычным.

Берлин

Не самые лучшие впечатления у одного туриста оставил и Берлин. При обращении к сотрудникам туристических информационных пунктов, на вокзалах и в магазинах он часто сталкивался с закатыванием глаз, равнодушными взглядами и ответами на немецком языке. Это происходило даже после того, как путешественник объяснял, что не говорит по-немецки.

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Сеул

Южная Корея также оказалась среди направлений с неоднозначными отзывами туристов. Один из посетителей Сеула рассказал, что местные жители казались ему резкими: люди могли протискиваться мимо него на улице, а сам он чувствовал, что на него часто щелкают зубами. В то же время турист признал, что мог неправильно воспринимать язык тела и прямоту корейцев.

Другой путешественник, проведший в Корее месяц, упомянул о недостатке личного пространства в транспорте, нежелании некоторых людей помогать и грубости персонала, когда туристы не знали местных правил.

Нью-Йорк

В Нью-Йорке некоторые туристы также обращают внимание на холодную манеру общения. Одна из посетительниц в тиктоке удивлялась, почему во время обычных взаимодействий местные жители кажутся ей недовольными и невежливыми. В то же время город остается популярным туристическим направлением благодаря своим небоскребам, Статуе Свободы и большому количеству развлечений.

Черногория

Один из путешественников назвал Черногорию красивой страной, но рассказал о отстраненности в повседневном общении. Иногда, по его мнению, создавалось впечатление, что туристов воспринимают прежде всего как источник дохода. Он привел пример из Жабляка: после завтрака путешественник оставил небольшие чаевые, но на следующий день тот же человек, который его обслуживал, не обратил на него внимания.

Польша, Чехия и Венгрия

Польша, Чехия и Венгрия также могут показаться туристам недружелюбными. В этих странах манера общения может отличаться от привычной для путешественников из Великобритании, США или Австралии. То, что иностранцы воспринимают как холодность, для местных может быть обычным поведением. Причем так они могут общаться не только с туристами, но и друг с другом.