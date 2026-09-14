До переліку таких напрямків потрапили популярні європейські міста, а також країни Азії та США. Проте, як зазначає експерт з етикету Джо Хейс, важливо розуміти, що в багатьох випадках причиною можуть бути не неприязнь чи бажання образити туриста, а культурні відмінності, пише Daily Mail.

Де туристи можуть зіштовхнутися з грубим ставленням?

Париж

Париж називають одним із міст, де туристи можуть зіткнутися з не надто привітним ставленням. Особливо це стосується тих, хто не розмовляє французькою. Багато парижан добре знають англійську, однак не завжди хочуть нею спілкуватися з іноземцями.

Через це їхню реакцію туристи можуть сприймати як роздратовану. Але таку характеристику не варто поширювати на всю Францію. В інших регіонах країни досвід мандрівників може бути зовсім іншим.

Італія

Деяких туристів в Італії дивує поведінка людей у чергах. Один із мандрівників розповів на Reddit, що неодноразово помічав, як люди, які прийшли пізніше, ставали попереду нього, якщо бачили зручніше місце. Подібна ситуація, за його словами, трапилася під час очікування на карнавальну атракцію. При цьому італійці, які були разом із ним, не вважали таку поведінку чимось незвичайним.

Берлін

Не найкращі враження у одного туриста залишив і Берлін. Під час звернення до працівників туристичних інформаційних пунктів, на вокзалах та у магазинах він часто стикався із закочуванням очей, байдужими поглядами та відповідями німецькою мовою. Це відбувалося навіть після того, як мандрівник пояснював, що не розмовляє німецькою.

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Сеул

Південна Корея також опинилася серед напрямків із неоднозначними відгуками туристів. Один із відвідувачів Сеула розповів, що місцеві здавалися йому різкими: люди могли протискатися повз нього на вулиці, а сам він відчував, що на нього часто клацають. Водночас турист визнав, що міг неправильно сприймати мову тіла та прямоту корейців.

Інший мандрівник, який провів у Кореї місяць, згадав про брак особистого простору в транспорті, небажання деяких людей допомагати та грубість персоналу, коли туристи не знали місцевих правил.

Нью-Йорк

У Нью-Йорку деякі туристи також звертають увагу на холодну манеру спілкування. Одна з відвідувачок у тіктоці дивувалася, чому під час звичайних взаємодій місцеві здаються їй невдоволеними та неввічливими. Водночас місто залишається популярним туристичним напрямком завдяки своїм хмарочосам, Статуї Свободи та великій кількості розваг.

Чорногорія

Один із мандрівників назвав Чорногорію красивою країною, але розповів про відстороненість у повсякденному спілкуванні. Іноді, на його думку, складалося враження, що туристів сприймають передусім як джерело доходу. Він навів приклад із Жабляка: після сніданку мандрівник залишив невелику чайову, але наступного дня та сама людина, яка його обслуговувала, не звернула на нього уваги.

Польща, Чехія та Угорщина

Польща, Чехія та Угорщина також можуть здатися туристам недружніми. У цих країнах манера спілкування може відрізнятися від звичної для мандрівників із Великої Британії, США чи Австралії. Те, що іноземці сприймають як холодність, для місцевих може бути звичайною поведінкою. Причому так вони можуть спілкуватися не лише з туристами, а і одне з одним.