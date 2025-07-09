Греческий город, где отдыхают все местные: там мало туристов и бюджетные цены

Небольшой приморский городок в Греции называют замечательным местом, где можно отдохнуть с ограниченным бюджетом. Это своего рода скрытая жемчужина, куда летом съезжаются местные.

Об этом прекрасном и бюджетном городке рассказала его уроженка. А расположен он в северной части Коринфии на Пелопоннесе, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Express.

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Город в Греции, где можно бюджетно отдохнуть

Это город Киато в муниципалитете Сикиона. Летом там отдыхают преимущественно афиняне. По словам уроженки, это "отличное место, если вы хотите увидеть Грецию с ограниченным бюджетом".

В летние месяцы здесь полно замечательных ресторанов и пляжных баров. Примечание: пляжные бары не взимают плату за пользование шезлонгами. Достаточно будет просто купить кофе,

– подсказала бывшая местная жительница.

В Киато немного отелей, но есть вполне приемлемые варианты проживания на Airbnb. Все они расположены в пешей доступности от пляжа и центра города.



Город Киато / Фото "Википедия"

"Существует замечательный общественный транспорт до таких городов, как Коринф, откуда можно увидеть канал. Кроме того, этот регион имеет чрезвычайно историческое наследие, поэтому, лучше арендовать авто, чтобы осмотреть достопримечательности, посетить соседние пляжи, города или горы", – добавила уроженка города.

Один из туристов поделился: "Да, прекрасно. У меня здесь дом, и я приезжаю сюда каждое лето, здесь легкая жизнь и хороший пляж".

Где расположено Киато: карта

Еще один путешественник добавил: "Зачем ехать на оживленные и дорогие острова, когда можно расслабиться и насладиться настоящей греческой жизнью, едой и людьми на Пелопоннесе?".