Диснейленд по-турецки: как выглядит город-призрак с брошенными замками, в которых никто не живет

Наверное каждый турист мечтает побывать в Диснейленде, но мало кто догадывается, что диснеевские замки можно увидеть и в Турции. Город-призрак Бурдж-аль-Бабаса, на строительство которого было потрачено около 200 миллионов долларов, состоит из сотен таких замков, правда, в них никто не живет.

В 2014 году в Турции, рядом с небольшим городом Мудурну, начали строить "люксовый" городок с виллами для богатых иностранцев. Однако когда экономика Турции упала – проект был остановлен.

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Общая стоимость проекту составила более 200 миллионов долларов, а каждый дом обошелся бы покупателям в сумму от 400 до 500 тысяч долларов.

Для создания своеобразного стиля, авторы проекта взяли за основу особенности знаковых зданий Стамбула – "итальянскую" Глатску и средневековую Девичью башни, а также британскую и американскую архитектуру.

В результате построили ряды странных замков с башенками с серыми крышами, круглыми балконами и балюстрадами, протянувшихся более чем на миллион квадратных метров.

С более 732 запланированных вилл около 350 были проданы арабским инвесторам. Но вскоре те отказались от приобретенной недвижимости. По мнению архитектора комплекса, это было связано со снижением цен на нефть.

Город-призрак в Турции с диснеевскими замками / Фото: Getty Images

Сегодня же 530 одинаковых замков остаются пустыми. А Бурдж-аль-Бабаса считается одним из крупнейших городов-призраков в мире.