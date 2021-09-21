21 сентября Чернигов празднует свое 78-е день рождения. По этому случаю предлагаем вам подборку интересных локаций северной жемчужины Украины, которые помогут открыть город по-новому.

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Что посетить в Чернигове

На самом деле город небольшой, чтобы осмотреть основные объекты, достаточно одного дня. Но поверьте вам будет мало – всегда хочется большего!

Детинец или Черниговский вал

Вал на высоком берегу зачарованной Десны считают самой древней частью Чернигова. Когда-то на его вершине была возведена оборонительная крепость – Детинец, сейчас же здесь сконцентрирована почти вся история города: каменица Лизогуба, Спасо-Преображенский и Борисоглебский собор, Коллегиум, памятники Тарасу Шевченко и Александру Пушкину и другие.



Парк Детинец в Чернигове / Фото с инстаграма @ slavich.kyiv

Не менее привлекательным является то, что отсюда открываются живописные пейзажи на Десну.

Пушки на Валу

Устроив прогулку Валом, невозможно упустить 12 чугунных пушек, которые уже давно облюбовали туристы для своих фото. Они поставлены на лафеты в 1911 году над склоном горы, где когда-то были укрепления крепости.

Если верить преданиям, их подарил Петр I. Таким образом первый император Всероссийский признал мужество черниговских казаков во время войны со шведами.



Пушки на Черниговском валу / Фото с инстаграма @kolomandry

Екатерининская церковь

Это первое здание, что встречает всех, кто едет со стороны столицы. Церковь считают давним символом города.

Она заложена на месте древнего храма периода Киевской Руси на средства братьев Семена и Якова Лизогубов, которые выполняли завет своего отца.



Екатерининская церковь / Фото UnSplash

В советский период здесь была экспозиция Музея народно-декоративного искусства Черниговщины, а ныне храм осуществляет службу под эгидой УПЦ КП.

Черниговский коллегиум

Одно из старейших учебных заведений высшего уровня, которое было открыто по инициативе архиепископа Иоанна Максимовича и при финансовой поддержке гетмана Ивана Мазепы.

Ранее в здании базировалась духовная семинария, сейчас же размещена администрация Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" и выставка икон.



Черниговский коллегиум / Фото с инстаграма @voor_dewind

Следует отметить, что внешний вид коллегиума впечатляет – белоснежное ажурное здание с синей крышей.

Болдины горы

Локация, которая известна туристам почти со всего мира. Речь идет о настоящем курганном некрополе.

На территории площадью в 1,2 гектара расположены древнерусские могильники-курганы. Наиболее известные среди них "Безымянный" и "Гульбище". Интересно, что во время раскопок последнего было найдено наибольший меч княжеских времен – длиной 126 сантиметров.



Болдины горы / Фото с инстаграма @zapovidnyk_oldchernihiv

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Колокольня Троицкого монастыря

Если хотите сполна насладиться Черниговом с высоты, то это идеальное место!

58-метровая колокольня возведена еще в 1771 – 1775 годах и насчитывает целых пять ярусов. Это первое высотное здание в городе.



Колокольня Троицкого монастыря / Фото с инстаграма @yuriybarvinchenko

Светомузыкальный фонтан

В 2008 году в Чернигове открыли фонтан, который отличается от других оригинальным оформлением: чаша из камня лабрадорита завершается ободком, выполненным в виде ломаных форм.



Светомузыкальный фонтан в Чернигове / Фото с инстаграма @inst_by_chernihiv

Особенно хорош он вечером, когда струи воды "играют" разными цветами. Поэтому неудивительно, что в это время дня – туристов больше всего.

Пешеходный мост

Мост, который "лежит" через Десну, является так называемой "фишкой" Чернигова. Правда, воспользоваться им смогут только пешеходы и велосипедисты.



Пешеходный мост / Фото с инстаграма @smiledcat

Здесь можно оставить след своей любви – замок на "сердце", а также прыгнуть с веревкой в ​​воду.

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