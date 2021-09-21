21 вересня Чернігів святкує свій 78-й день народження. З цієї нагоди пропонуємо вам добірку цікавих локацій північної перлини України, які допоможуть відкрити місто по-новому.

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Що відвідати у Чернігові

Насправді місто невелике, щоб оглянути основні об'єкти, достатньо одного дня. Але повірте вам буде замало – завжди хочеться більшого!

Дитинець або Чернігівський вал

Вал на високому березі зачарованої Десни вважають найдревнішою частиною Чернігова. Колись на його вершині була зведена оборонна фортеця – Дитинець, зараз же тут сконцентрована чи не вся історія міста: кам'яниця Лизогуба, Спасо-Преображенський та Борисоглібський собор, Колегіум, пам'ятники Тарасу Шевченку й Олександру Пушкіну тощо.



Парк Дитинець у Чернігові / Фото з інстаграму @slavich.kyiv

Не менш привабливим є те, що звідси відкриваються наймальовничіші пейзажі на Десну.

Гармати на Валу

Влаштувавши прогулянку Валом, неможливо проґавити 12 чавунних гармат, які вже давно уподобали туристи для своїх фото. Вони поставлені на лафети 1911 року над схилом гори, де колись були укріплення фортеці.

Якщо вірити переказам, їх подарував Петро I. У такий спосіб перший імператор Всеросійський визнав мужність чернігівських козаків під час війни зі шведами.



Гармати на Чернігівському валу / Фото з інстаграму @kolomandry

Катерининська церква

Це перша будівля, що зустрічає всіх, хто їде з боку столиці. Церкву вважають давнім символом міста.

Вона закладена на місці стародавнього храму періоду Київської Русі на кошти братів Семена і Якова Лизогубів, які виконували заповіт свого батька.



Катерининська церква / Фото UnSplash

В радянський період тут була експозиція Музею народно-декоративного мистецтва Чернігівщини, а нині храм здійснює службу під егідою УПЦ КП.

Чернігівський колегіум

Один з найстаріших навчальних закладів вищого рівня, який був відкритий з ініціативи архієпископа Іоанна Максимовича та фінансової підтримки гетьмана Івана Мазепи.

Раніше в будівлі базувалася духовна семінарія, зараз же розміщена адміністрація Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" та виставка ікон.



Чернігівський колегіум / Фото з інстаграму @voor_dewind

Слід відзначити, що зовнішній вигляд колегіуму вражає – білосніжна ажурна будівля з синім дахом.

Болдині гори

Локація, яка відома туристам мало не з усього світу. Йдеться про справжній курганний некрополь.

На території площею в 1,2 гектара розташовані давньоруські могильники-кургани. Найбільш відомі серед них "Безіменний" та "Гульбище". Цікаво, що під час розкопок останнього було знайдено найбільший меч часів княжої доби – завдовжки 126 сантиметрів.



Болдині гори / Фото з інстаграму @zapovidnyk_oldchernihiv

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Дзвіниця Троїцького монастиря

Якщо хочете сповна насолодитися Черніговом з висоти, то це ідеальне місце!

58-метрова дзвіниця зведена ще в 1771 – 1775 роках і налічує аж п'ять ярусів. Це перша висотна будівля в місті.



Дзвіниця Троїцького монастиря / Фото з інстаграму @yuriybarvinchenko

Світломузичний фонтан

2008 року в Чернігові відкрили фонтан, який відрізняється від інших оригінальним оформленням: чаша з каменю лабрадориту завершується ободком, виконаним у вигляді ламаних форм.



Світломузичний фонтан у Чернігові / Фото з інстаграму @inst_by_chernihiv

Особливо гарний він ввечері, коли струмені води "грають" різними барвами. Тому й не дивно, що в цю пору дня – туристів найбільше.

Пішохідний міст

Міст, який "лежить" через Десну, є так званою "фішкою" Чернігова. Щоправда, скористатися ним зможуть лише пішоходи та велосипедисти.



Пішохідний міст / Фото з інстаграму @smiledcat

Тут можна залишити слід свого кохання – замок на "серці", а також стрибнути з мотузкою в воду.

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