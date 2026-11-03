Шибеник – скрытая жемчужина Хорватии: почему этот город поражает

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Речь идет о Шибенике – живописном городе с атмосферным историческим центром, который часто остается в тени Дубровника и Сплита, пишет 20 minutos.

Именно Шибеник привлек внимание издания Lonely Planet, которое опубликовало ежегодный рейтинг лучших туристических направлений на 2027 год.

Почему туристам стоит посетить Шибеник?

В городе проживает 50 тысяч человек. Он расположен в устье реки Крка на берегу Адриатического моря и считается одной из самых скрытых жемчужин Хорватии. Поездка из Сплита займет всего час, но сюда стоит приехать ради потрясающих зданий.

В центре путешественникам стоит увидеть кафедральный собор Сантьяго начала XV века, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сочетаются готический и ренессансный стили. Впрочем, в историческом центре можно найти целых 22 храма.

Обязательной остановкой в Шибенике считается форт Сан-Николас, откуда открываются прекрасные закаты.

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Кроме того, Шибеник может порадовать гостей вкусной местной кухней, которую можно попробовать в ресторанах, разбросанных по всему городу.

Недалеко от города расположено одно из природных чудес Хорватии – Национальный парк Крка, в котором скрываются водопады и множество бассейнов. Также туристы могут совершить экскурсию на многочисленные острова Далматинского архипелага, расположенные у побережья города.