Шибеник – прихована перлина Хорватії: чим вражає це місто

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Йдеться про Шибеник – мальовниче місто з атмосферним історичним центром, яке часто залишається в тіні Дубровника та Спліта, пише 20 minutos.

Саме Шибеник потрапив до уваги видання Lonely Planet, яке опублікувало щорічний рейтинг найкращих туристичних напрямків на 2027 рік.

Чому туристам варто побачити Шибеник?

У місті проживає 50 тисяч осіб. Воно розташоване в гирлі річки Крка на березі Адріатичного моря і вважається однією з найбільш прихованих перлин Хорватії. Їзда зі Спліта займе лише годину часу, але потрапити сюди вартує заради приголомшливих будівель.

У центрі мандрівникам слід побачити кафедральний собор Сантьяго початку XV століття , оголошений об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО , в якому поєднуються готичний та ренесансний стилі. Втім, в історичному центрі можна знайти аж до 22 храмів.

Обов’язковою зупинкою у Шибенику називають Форт Сан-Ніколас, з якого можна побачити красиві заходи сонця.

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Крім того, Шибеник може потішити гостей смачною місцевою кухнею, яку можна знайти в ресторанах, що розкидані по всьому місту.

Недалеко від міста розташоване одне з природних чудес Хорватії – Національний парк Крка, в якому заховані водоспади і чимало басейнів. Також туристи можуть здійснити екскурсію на численні острови Далматинського архіпелагу, що що знаходяться біля узбережжя міста.