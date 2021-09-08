С Google исчезла популярная локация Польши "милый пес на балконе"

В Гданьске есть украшенный цветами балкон, с которого всегда выглядывает милый золотистый ретривер. В 2019 году для пса создали геолокацию в картах Google, как для туристической изюминки. Его посетили более 500 человек.

Средняя оценка этой локации достигала 4,9 звезды. Но, по непонятным причинам, Google удалил эту точку.

К слову Смотри глубже: фотограф создал уникальную серию снимков о подземном "корни" известных памятников

Милый пес на балконе

"Słodki pies na balkonie" — главная достопримечательность Гданьска на Google Maps. Геолокации находилась на углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто. Однако, из-за повышенного интереса от ряда польских медиа, место исчезло с карт Google. Вероятно, модераторы временно отключили локацию из-за наплыва пользователей.

По рейтингу сайта Top Rated, который анализирует оценки мест в онлайн-картах, гданьский ретривер обогнал даже Лувр и Статую Свободы. Он также вошел в список лучших достопримечательностей мира.

Кроме высоких оценок, на разных сайтах люди дописывали положительные комментарии. Один из пользователей даже в шутку написал, что с нетерпением ждет включения этого памятника в мировой список ЮНЕСКО. А вот недавний отзыв, в котором указано, что туристическая аттракция открыта 24 часа. К счастью, автор приложил еще и карты, поэтому если будет возможность – посетите милого четвероногого.

Однако встречаются отзывы и с низкими оценками. Например, когда кто-то из посетителей не застал пса на балконе или увидел у не хорошем настроении, если ретривер залаял.

Также у ретривера есть группа в Facebook, на которую подписались более 6 000 человек. Правда, страница перестала обновляться в начале 2020 года, но отзывы на картах продолжали появляться регулярно.