Середня оцінка цієї локації сягала 4,9 зірки. Але, з незрозумілих причин, Google видалив цю точку.

До слова Дивись глибше: фотограф створив унікальну серію знімків про підземне "коріння" відомих пам'яток

Милий пес на балконі

"Słodki pies na balkonie" — головна пам’ятка Гданська на Google Maps. Геолокація була розташована на розі вулиць Політехнічної та Героїв Варшавського гетто. Однак, через підвищену цікавість від низки польських медіа, місце зникло з карт Google. Ймовірно, модератори тимчасово відключили локацію через наплив користувачів.

За рейтингом сайту Top Rated, який аналізує оцінки місць в онлайн-картах, Гданський ретривер обігнав навіть Лувр та Статую Свободи. Він також увійшов до списку найкращих пам'яток світу.

Крім високих оцінок, на різних сайтах також люди дописували позитивні коментарі. Один з користувачів навіть жартома написав, що з нетерпінням чекає включення цієї пам'ятки до світового списку ЮНЕСКО. А от нещодавній відгук, у якому зазначено, що туристична атракція відкрита 24 години. На щастя, автор доклав ще й карти, тому якщо буде змога – відвідайте милого чотирилапого.

Однак зустрічаються відгуки і з низькими оцінками. Наприклад, коли хтось з відвідувачів не застав пса на балконі або побачив у не доброму гуморі, якщо ретривер на когось гавкнув.

Також у ретривера є група в Facebook, на яку підписалися понад 6 тисяч осіб. Щоправда, сторінка перестала оновлюватися на початку 2020 року, але відгуки на картах продовжували з'являтися регулярно.