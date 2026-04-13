Гонконг стал гастрономической столицей мира 2026: что такого там особенного едят

Лучшие гастрономические города мира привлекают не только вкусной едой, но и историей через сочетание вкусов, традиций и новых идей. Их объединяет кулинарное наследие, многообразие локальных и смешанных кухонь, а также мастерство поваров.

Специальный административный район Китая Гонконг, который ранее назвали городом с наибольшим количеством небоскребов, в 2026 году получил новое знание – кулинарной столицы мира, пишет Food&Wine.

Чтобы определить главные гастрономические направления планеты, журнал провел опрос среди 400 профессионалов, в которые вошли шеф-повара, путешествующие эксперты, авторы гастрономических материалов и знатоки вина. Они поделились лучшими кулинарными впечатлениями из путешествий, благодаря которым и сформировался список.

Как Гонконг стал гастрономической столицей мира?

Возглавил рейтинг Гонконг благодаря уникальному сочетанию древних китайских кулинарных традиций и современных мировых тенденций. Несмотря на компактные размеры, город стал настоящим гастрономическим центром.

Здесь можно найти заведение с димсамами, попробовать традиционные пельмени, яичные тарталетки, ананасовые булочки, а через несколько минут уже оказаться в ресторане со звездой Мишлен, где подают изысканные блюда.



Димсамы очень популярны в Китае / Фото Pexels

Это разнообразие делает город особенным, поскольку многим туристам он долго запоминается и вызывает желание вернуться. Уличная еда здесь не менее важна. Ночные рынки Гонконга наполнены ароматами кантонских и сычуаньских блюд, среди которых популярны лапша с вонтонами и рыбные шарики.

Кроме еды, город развивает культуру напитков. Здесь предлагают коктейли, авторские миксы, молочный чай и множество вкусных напитков, которые поражают вкусами.

Для ярких и незабываемых впечатлений, Гонконг советуют посещать во время Китайского Нового года, пишет BBC. Чтобы почувствовать настоящую атмосферу города, стоит посетить классические cha chaan teng – это местные чайные рестораны.

Историческая Hollywood Road – одна из самых модных улиц мира, где расположены антикварные магазины, галереи и рестораны.

В десятку гастрономических городов мира кроме Гонконга вошли Лондон, Токио, Мехико, Бангкок, Лима, Барселона, Париж, Копенгаген и Стамбул.

