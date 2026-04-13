Гонконг стал гастрономической столицей мира 2026: что такого там особенного едят
- Гонконг в 2026 году стал кулинарной столицей мира благодаря уникальному сочетанию древних китайских кулинарных традиций и современных мировых тенденций.
- Город предлагает разнообразие блюд, от традиционных димсамов до изысканных блюд в ресторанах со звездой Мишлен, а также развивает культуру напитков с коктейлями и молочным чаем.
Лучшие гастрономические города мира привлекают не только вкусной едой, но и историей через сочетание вкусов, традиций и новых идей. Их объединяет кулинарное наследие, многообразие локальных и смешанных кухонь, а также мастерство поваров.
Специальный административный район Китая Гонконг, который ранее назвали городом с наибольшим количеством небоскребов, в 2026 году получил новое знание – кулинарной столицы мира, пишет Food&Wine.
Чтобы определить главные гастрономические направления планеты, журнал провел опрос среди 400 профессионалов, в которые вошли шеф-повара, путешествующие эксперты, авторы гастрономических материалов и знатоки вина. Они поделились лучшими кулинарными впечатлениями из путешествий, благодаря которым и сформировался список.
Как Гонконг стал гастрономической столицей мира?
Возглавил рейтинг Гонконг благодаря уникальному сочетанию древних китайских кулинарных традиций и современных мировых тенденций. Несмотря на компактные размеры, город стал настоящим гастрономическим центром.
Здесь можно найти заведение с димсамами, попробовать традиционные пельмени, яичные тарталетки, ананасовые булочки, а через несколько минут уже оказаться в ресторане со звездой Мишлен, где подают изысканные блюда.
Димсамы очень популярны в Китае / Фото Pexels
Это разнообразие делает город особенным, поскольку многим туристам он долго запоминается и вызывает желание вернуться. Уличная еда здесь не менее важна. Ночные рынки Гонконга наполнены ароматами кантонских и сычуаньских блюд, среди которых популярны лапша с вонтонами и рыбные шарики.
Кроме еды, город развивает культуру напитков. Здесь предлагают коктейли, авторские миксы, молочный чай и множество вкусных напитков, которые поражают вкусами.
Для ярких и незабываемых впечатлений, Гонконг советуют посещать во время Китайского Нового года, пишет BBC. Чтобы почувствовать настоящую атмосферу города, стоит посетить классические cha chaan teng – это местные чайные рестораны.
Историческая Hollywood Road – одна из самых модных улиц мира, где расположены антикварные магазины, галереи и рестораны.
В десятку гастрономических городов мира кроме Гонконга вошли Лондон, Токио, Мехико, Бангкок, Лима, Барселона, Париж, Копенгаген и Стамбул.
Частые вопросы
Почему Гонконг был признан кулинарной столицей мира в 2026 году?
Какие элементы гастрономической культуры Гонконга делают его особенным для туристов?
Какие другие города вошли в десятку гастрономических столиц мира вместе с Гонконгом?
