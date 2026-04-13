Гонконг став гастрономічною столицею світу 2026: що такого там особливого їдять

Найкращі гастрономічні міста світу приваблюють не лише смачною їжею, але й історією через поєднання смаків, традицій та нових ідей. Їх об’єднує кулінарна спадщина, різноманіття локальних та змішаних кухонь, а також майстерність кухарів.

Спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг, який раніше назвали містом з найбільшою кількістю хмарочосів, у 2026 році здобув нове знання – кулінарної столиці світу, пише Food&Wine.

Читайте також 400 днів у дорозі, 25 країн і десятки випробувань: як батько і син подорожують на велосипедах

Щоб визначити головні гастрономічні напрямки планети, журнал провів опитування серед 400 професіоналів, до яких увійшли шеф-кухарі, мандрівні експерти, автори гастрономічних матеріалів та знавці вина. Вони поділилися найкращими кулінарними враженнями з подорожей, завдяки яким і сформувався список.

Як Гонконг став гастрономічною столицею світу?

Очолив рейтинг Гонконг завдяки унікальному поєднанню давніх китайських кулінарних традицій та сучасних світових тенденцій. Незважаючи на компактні розміри, місто стало справжнім гастрономічним центром.

Тут можна знайти заклад з дімсамами, скуштувати традиційні пельмені, яєчні тарталетки, ананасові булочки, а за кілька хвилин вже опинитися у ресторані із зіркою Мішлен, де подають витончені страви.



Дімсами дуже популярні у Китаї / Фото Pexels

Ця різноманітність робить місто особливим, оскільки багатьом туристам воно довго запам’ятовується та викликає бажання повернутися. Вулична їжа тут не менш важлива. Нічні ринки Гонконгу наповнені ароматами кантонських та сичуанських страв, серед яких популярні локшина з вонтонами та рибні кульки.

Крім їжі, місто розвиває культуру напоїв. Тут пропонують коктейлі, авторські мікси, молочний чай та безліч смачних напоїв, які вражають смаками.

Для яскравих та незабутніх вражень, Гонконг радять відвідувати під час Китайського Нового року, пише BBC. Щоб відчути справжню атмосферу міста, варто відвідати класичні cha chaan teng – це місцеві чайні ресторани.

Історична Hollywood Road – одна з наймодніших вулиць світу, де розташовані антикварні магазини, галереї та ресторани.

До десятки гастрономічних міст світу крім Гонконгу увійшли Лондон, Токіо, Мехіко, Бангкок, Ліма, Барселона, Париж, Копенгаген та Стамбул.

Що ще варто прочитати?