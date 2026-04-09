От одних фото перехватывает дыхание: где расположена локация, где море играет всеми цветами синего

Голубой грот на Мальте: природное чудо, которое стоит увидеть собственными глазами

Мальта давно славится своими пейзажами и историей, но среди всех природных локаций особое место занимает Голубой грот – одна из самых впечатляющих достопримечательностей острова, рассказывает Malta National Aquarium.

Расположенный недалеко от города Зуррик на юге Мальты, Голубой грот – это целая система морских пещер, которая ежегодно привлекает тысячи туристов. Интересно, что популярность этого места началась еще в 1950-х годах.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Тогда британские военные, которые находились на острове, просили местных рыбаков показать им эти пещеры с моря. Со временем такие поездки превратились в полноценные экскурсии, которые сегодня стали одной из визитных карточек Мальты.

Путешествие к Голубому гроту – это не только прогулка на лодке. Стоит начать со смотровых точек на скалах: рядом с дорогой есть тропа, которая ведет к панорамным площадкам. Отсюда открываются захватывающие виды на побережье и огромную известняковую арку, возвышающуюся над морем. Далее туристы спускаются в бухту, где их ждут лодки.

Именно отсюда стартуют короткие морские туры в пещеры. Лучшее время для посещения – утро или послеобеденные часы. В этот период солнце создает в воде невероятную игру оттенков. Впрочем, даже в любое другое время дня это место не теряет своей магии.

Голубой грот / фото TripAdvisor

Во время лодочной прогулки можно попасть прямо в пещеры и увидеть, как свет отражается от воды и скал, создавая уникальные цветовые эффекты. Именно эта природная "световая игра" и сделала Голубой грот столь известным.

По возвращении на берег стоит не спешить – подъем вверх откроет еще больше панорам, а местные кафе и рестораны позволят отдохнуть с видом на море и горизонт, переливающийся всеми оттенками синего.

