Невидимая грязь в салоне: бортпроводники назвали места, к которым лучше не прикасаться

Длительный перелет часто выматывает, поэтому возможность заснуть в кресле кажется лучшим спасением. Однако привычные вещи, которые мы делаем ради собственного комфорта, могут таить неприятные сюрпризы для нашего здоровья.

О секретах гигиены и правильном поведении на борту рассказывают опытные бортпроводники: Томми Чимато, работающий в авиации уже 16 лет, и Дианна Кастро с 15-летним стажем, пишет Express. Они поделились практическими наблюдениями о том, какие ошибки чаще всего допускают пассажиры во время рейса.

Почему не стоит прислоняться головой к окну?

Стюард Томми Чимато предостерегает пассажиров от привычки дремать, прислонившись головой к окну. Это место может быть очень грязным, ведь вы не знаете, сколько людей или детей до этого прикасались к стеклу или вытирали о него руки. Микробы на борту остаются на поверхностях так же, как и в любом другом месте.

Почему лучше не надевать шорты в самолете?

Многие люди выбирают шорты ради удобства, но Томми советует отдать предпочтение длинным брюкам. Сиденья в самолете также не всегда идеально чистые. Если на вас брюки, кожа меньше соприкасается с поверхностью сиденья, и вы собираете на себя значительно меньше микробов.

Как правильно пользоваться туалетом и вести себя во время посадки?