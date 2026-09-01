О секретах гигиены и правильном поведении на борту рассказывают опытные бортпроводники: Томми Чимато, работающий в авиации уже 16 лет, и Дианна Кастро с 15-летним стажем, пишет Express. Они поделились практическими наблюдениями о том, какие ошибки чаще всего допускают пассажиры во время рейса.
Почему не стоит прислоняться головой к окну?
Стюард Томми Чимато предостерегает пассажиров от привычки дремать, прислонившись головой к окну. Это место может быть очень грязным, ведь вы не знаете, сколько людей или детей до этого прикасались к стеклу или вытирали о него руки. Микробы на борту остаются на поверхностях так же, как и в любом другом месте.
Почему лучше не надевать шорты в самолете?
Многие люди выбирают шорты ради удобства, но Томми советует отдать предпочтение длинным брюкам. Сиденья в самолете также не всегда идеально чистые. Если на вас брюки, кожа меньше соприкасается с поверхностью сиденья, и вы собираете на себя значительно меньше микробов.
Как правильно пользоваться туалетом и вести себя во время посадки?
- Кнопка смыва в туалете: Томми Чимато призывает никогда не прикасаться к кнопке смыва голыми руками, ведь это очень антисанитарно. Он советует всегда использовать бумажную салфетку из туалета.
- Поведение в проходе: Дианна Кастро напоминает о правилах вежливости во время посадки. Не стоит стоять в проходе и задерживать других людей, пока вы укладываете вещи. Лучше сразу зайти в свой ряд между креслами, пропустить пассажиров и спокойно устроиться, когда поток людей уменьшится.