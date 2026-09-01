Про секрети гігієни та правильну поведінку на борту розповідають досвідчені бортпровідники: Томмі Чімато, який працює в авіації вже 16 років, та Діанна Кастро з 15-річним стажем, пише Express. Вони поділилися практичними спостереженнями про те, яких помилок найчастіше припускаються пасажири під час рейсу.

Чому не варто спиратися головою на вікно?

Стюард Томмі Чімато застерігає пасажирів від звички дрімати, притулившись головою до вікна. Це місце може бути дуже брудним, адже ви не знаєте, скільки людей або дітей до цього торкалися скла чи витирали об нього руки. Мікроби на борту залишаються на поверхнях так само, як і в будь-якому іншому місці.

Чому краще не вдягати шорти у літак?

Багато людей обирають шорти заради зручності, але Томмі радить віддати перевагу довгим штанам. Сидіння в літаку також не завжди ідеально чисті. Якщо на вас штани, шкіра менше контактує з поверхнею сидіння, і ви збираєте на собі значно менше мікробів.

Як правильно користуватися туалетом і поводитися під час посадки?