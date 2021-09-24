"Инструмент" длиной 12 метров создал венецианский художник Ливио Де Марчи. Он назвал лодку "Скрипка Ноя".
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Создание "Скрипки Ноя"
Ливио Де Марчи эта идея пришла во время прошлогодней изоляции.
Эта скрипка – признак перезапуска Венеции после локдауна,
– заявил он во время мероприятия.
Художник является большим поклонником Вивальди, поэтому решил создать лодку в виде скрипки.
Создатель гигантской скрипки / Фото Сьюзен Райт
"Скрипка Ноя" изготовлена из примерно тысячи различных пород дерева, а внутри спрятан двигатель.
Как создавали лодку-скрипку / Фото Сьюзен Райт
По словам автора, название лодки имеет отсылки к Ноевому ковчегу, который должен был принести послание надежды после шторма. В этом случае скрипка должна пропагандировать "искусство, культуру и музыку".
Концерт на "Скрипке Ноя"
В минувшие выходные скрипка отправилась в плавание по Гранд-каналу Венеции. Но все не так просто – на ней выступил струнный квартет – Екатерина Камоцци, Анжелика Факкане, Тициана Гаспарони и Сокол Прекалори.
Концерт в Венеции на гигантской скрипке / Фото Getty Images
Музыканты исполнили знаменитое произведение Антонио Вивальди "Времена года".
Это был самый трогательный опыт в моей жизни,
– поделилась одна из виолончелисток Тициана Гаспарони.
Струнный квартет дал концерт на "Скрипке Ноя" / Фото Сьюзен Райт
Как отметил Де Марчи, в основном плавание было плавным, однако волнения проявлялось в те моменты, когда "нос" слишком резко отклонялся в ту или иную сторону.
Скажем так, между ветром и волнами это было сложно,
– сказала другая музыкантка Екатерина Камоцци.
Несмотря на то, что музыканты играли стоя, они вряд ли пропустили ноту. Однажды партитура для альта вылетела из музыкального стенда в воду, но ее быстро восстановили.
Ливио Де Марчи вместе со струнным квартетом / Фото Сьюзен Райт
Тысячи людей собирались на гондолах, катерах, мосту Академии и вдоль всего канала, чтобы стать свидетелями невероятного концерта, включавшего произведения Вивальди, Баха и Шуберта.
Струнный квартет дал концерт на "Скрипке Ноя": смотрите видео