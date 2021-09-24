"Инструмент" длиной 12 метров создал венецианский художник Ливио Де Марчи. Он назвал лодку "Скрипка Ноя".

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Создание "Скрипки Ноя"

Ливио Де Марчи эта идея пришла во время прошлогодней изоляции.

Эта скрипка – признак перезапуска Венеции после локдауна,

– заявил он во время мероприятия.

Художник является большим поклонником Вивальди, поэтому решил создать лодку в виде скрипки.



Создатель гигантской скрипки / Фото Сьюзен Райт

"Скрипка Ноя" изготовлена из примерно тысячи различных пород дерева, а внутри спрятан двигатель.



Как создавали лодку-скрипку / Фото Сьюзен Райт

По словам автора, название лодки имеет отсылки к Ноевому ковчегу, который должен был принести послание надежды после шторма. В этом случае скрипка должна пропагандировать "искусство, культуру и музыку".

Концерт на "Скрипке Ноя"

В минувшие выходные скрипка отправилась в плавание по Гранд-каналу Венеции. Но все не так просто – на ней выступил струнный квартет – Екатерина Камоцци, Анжелика Факкане, Тициана Гаспарони и Сокол Прекалори.



Концерт в Венеции на гигантской скрипке / Фото Getty Images

Музыканты исполнили знаменитое произведение Антонио Вивальди "Времена года".

Это был самый трогательный опыт в моей жизни,

– поделилась одна из виолончелисток Тициана Гаспарони.



Струнный квартет дал концерт на "Скрипке Ноя" / Фото Сьюзен Райт

Как отметил Де Марчи, в основном плавание было плавным, однако волнения проявлялось в те моменты, когда "нос" слишком резко отклонялся в ту или иную сторону.

Скажем так, между ветром и волнами это было сложно,

– сказала другая музыкантка Екатерина Камоцци.

Несмотря на то, что музыканты играли стоя, они вряд ли пропустили ноту. Однажды партитура для альта вылетела из музыкального стенда в воду, но ее быстро восстановили.



Ливио Де Марчи вместе со струнным квартетом / Фото Сьюзен Райт

Тысячи людей собирались на гондолах, катерах, мосту Академии и вдоль всего канала, чтобы стать свидетелями невероятного концерта, включавшего произведения Вивальди, Баха и Шуберта.

Струнный квартет дал концерт на "Скрипке Ноя": смотрите видео