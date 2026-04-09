Как не испортить поездку в Рим: гид назвал ошибки, которые постоянно совершают туристы

Путешествие в Рим может оставить как яркие впечатления, так и чувство разочарования – все зависит от подготовки и ожиданий. Каждый год миллионы туристов приезжают в вечный город, но многие из них сталкиваются с одинаковыми трудностями: от перегруженных маршрутов до банальных организационных ошибок.

Украинский гид, который работает в Риме и ведет свой блог в тиктоке "Гид в Риме", назвал 5 ошибок, которые чаще всего делают туристы, которые приезжают в Рим. Из-за этого город может оставить у них негативные впечатления.

Какие ошибки делают туристы в Риме?

1. Одна из главных ошибок, которую делает большинство людей, которые впервые едут в Рим, – не бронируют билеты в туристические достопримечательности заранее. Попасть в Рим, Ватикан или галерею Боргезе без билета нельзя, а часто бывает, что все билеты раскупают еще до того, как вы приедете в город. Именно поэтому покупать билеты стоит еще на этапе планирования путешествия и чем быстрее, тем лучше.

2. Рим – это огромный город, но многие люди почему-то считают, что за один день могут увидеть все, что здесь строили 2 тысячи лет. В результате они устают от ходьбы, жары и толп туристов на каждом шагу.

Если вы приехали в Рим на день-два, то не пытайтесь увидеть все. Лучше выберите несколько локаций и исследуйте их полностью, а остальные оставьте для будущих поездок.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

3. В Риме есть километры мостовых, лестниц, подъемов на холмах вверх – вниз, поэтому одной из худших ошибок, которые точно испортят путешествие, является неудобная обувь. Столица Италии – это тот город, где придется много гулять, а потому обувь надо брать уже проверенную.

4. Еще одна ошибка – это считать, что в Риме все расположено рядом. Туристы иногда бронируют билеты в Колизей на утро, а уже на обед – Ватикан. Однако в городе часто есть пробки, метро может останавливаться, а потому иногда просто невозможно вовремя добраться из одного конца города в другой. Гид советует делать большие промежутки времени между посещением разных мест.

5. Многие туристы мечтают о том, чтобы посидеть в заведении с видом на Колизей или рядом с Фонтаном Треви. Но на самом деле большинство ресторанов у туристических достопримечательностей – это так называемые "туристические ловушки". В них всегда дорого и не всегда вкусно. Гид советует заглядывать в маленькие улочки и искать уютные рестораны, где вкусно, а цены "не кусаются".

Что еще нужно знать туристам о Риме?

Туристический путеводитель Lonely Planet советует выбирать правильные дни для посещения различных мест в Риме. Например, в понедельник точно не стоит идти в Ватикан, потому что он будет переполнен туристами, поскольку другие музеи в этот день закрыты. Лучше всего планировать визит на вторник или четверг.

Кроме того, если есть возможность, то лучше спланировать поездку в Рим на весну или осень, ведь летом сюда приезжают миллионы туристов со всего мира.

