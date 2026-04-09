Как не испортить поездку в Рим: гид назвал ошибки, которые постоянно совершают туристы
- Гид в Риме назвал пять типичных ошибок туристов, которые могут испортить их путешествие в столицу Италии.
- Lonely Planet советует посещать Ватикан во вторник или четверг и планировать поездку на весну или осень, чтобы избежать толп.
Путешествие в Рим может оставить как яркие впечатления, так и чувство разочарования – все зависит от подготовки и ожиданий. Каждый год миллионы туристов приезжают в вечный город, но многие из них сталкиваются с одинаковыми трудностями: от перегруженных маршрутов до банальных организационных ошибок.
Украинский гид, который работает в Риме и ведет свой блог в тиктоке "Гид в Риме", назвал 5 ошибок, которые чаще всего делают туристы, которые приезжают в Рим. Из-за этого город может оставить у них негативные впечатления.
Какие ошибки делают туристы в Риме?
1. Одна из главных ошибок, которую делает большинство людей, которые впервые едут в Рим, – не бронируют билеты в туристические достопримечательности заранее. Попасть в Рим, Ватикан или галерею Боргезе без билета нельзя, а часто бывает, что все билеты раскупают еще до того, как вы приедете в город. Именно поэтому покупать билеты стоит еще на этапе планирования путешествия и чем быстрее, тем лучше.
2. Рим – это огромный город, но многие люди почему-то считают, что за один день могут увидеть все, что здесь строили 2 тысячи лет. В результате они устают от ходьбы, жары и толп туристов на каждом шагу.
Если вы приехали в Рим на день-два, то не пытайтесь увидеть все. Лучше выберите несколько локаций и исследуйте их полностью, а остальные оставьте для будущих поездок.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
3. В Риме есть километры мостовых, лестниц, подъемов на холмах вверх – вниз, поэтому одной из худших ошибок, которые точно испортят путешествие, является неудобная обувь. Столица Италии – это тот город, где придется много гулять, а потому обувь надо брать уже проверенную.
4. Еще одна ошибка – это считать, что в Риме все расположено рядом. Туристы иногда бронируют билеты в Колизей на утро, а уже на обед – Ватикан. Однако в городе часто есть пробки, метро может останавливаться, а потому иногда просто невозможно вовремя добраться из одного конца города в другой. Гид советует делать большие промежутки времени между посещением разных мест.
5. Многие туристы мечтают о том, чтобы посидеть в заведении с видом на Колизей или рядом с Фонтаном Треви. Но на самом деле большинство ресторанов у туристических достопримечательностей – это так называемые "туристические ловушки". В них всегда дорого и не всегда вкусно. Гид советует заглядывать в маленькие улочки и искать уютные рестораны, где вкусно, а цены "не кусаются".

Что еще нужно знать туристам о Риме?
Туристический путеводитель Lonely Planet советует выбирать правильные дни для посещения различных мест в Риме. Например, в понедельник точно не стоит идти в Ватикан, потому что он будет переполнен туристами, поскольку другие музеи в этот день закрыты. Лучше всего планировать визит на вторник или четверг.
Кроме того, если есть возможность, то лучше спланировать поездку в Рим на весну или осень, ведь летом сюда приезжают миллионы туристов со всего мира.
Частые вопросы
Какие основные ошибки совершают туристы, посещая Рим?
Туристы часто не бронируют билеты заранее, пытаются увидеть все за один день, носят неудобную обувь, считают, что все достопримечательности расположены рядом, и выбирают рестораны возле туристических мест, которые часто являются "туристическими ловушками".
Почему важно бронировать билеты в туристические достопримечательности Рима заранее?
Без предварительной брони попасть в популярные места, такие как Ватикан или галерея Боргезе, может быть невозможно, поскольку билеты часто раскупают задолго до приезда туристов.
Что советуют туристам, которые планируют посетить Рим?
Гид советует выбирать меньше локаций для посещения, носить удобную обувь, планировать большие промежутки между посещением различных достопримечательностей и выбирать уютные рестораны на маленьких улочках вместо туристических зон.
